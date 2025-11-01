Yuri Lima revela motivo de ter deixado o futebol e chora ao falar da filha

Yuri Lima revela o verdadeiro motivo de ter deixado o futebol e chora ao falar da filha com IZA - (crédito: Reprodução/ESPN/Instagram)





A vida de Yuri Lima mudou completamente desde o nascimento de Nala, sua filha com a cantora Iza. Em entrevista à ESPN Brasil, o ex-jogador, de 31 anos, contou que a chegada da menina fez com que ele repensasse suas prioridades e tomasse a decisão de se afastar do futebol profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Partiu de mim. Eu nunca me posicionei sobre isso, mas a decisão foi totalmente minha. Eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma. Para mim, família é a coisa mais importante que tem", disse ele, com lágrimas nos olhos.

A sinceridade de Yuri comoveu o público, especialmente ao descrever como a paternidade o transformou. "Desde que ela nasceu, virei chorão. Minha filha é a coisa mais importante pra mim. Ela me faz querer melhorar em todas as áreas da minha vida, como pessoa, como profissional. Hoje, minha vontade é melhorar o mundo pra ela seguir em frente", contou.

Depois de anos de rotina intensa entre treinos e viagens, Yuri agora vive uma fase mais tranquila, dedicada à filha e ao autoconhecimento. "Ela me faz querer ser melhor em tudo. É um presente que eu ganhei. Agora penso muito nela, em como posso evoluir como pessoa e como pai", refletiu.

Nala, nascida em 13 de outubro de 2024, é fruto de um relacionamento que enfrentou altos e baixos. Durante a gestação, IZA chegou a expor uma crise pública após descobrir uma suposta traição do jogador. Apesar da turbulência, o tempo e a chegada da filha aproximaram os dois novamente.

No início de 2025, Yuri declarou publicamente sua gratidão pelo perdão e celebrou o novo momento ao lado da cantora, reforçando que a paternidade foi o ponto de virada que o fez enxergar o que realmente importa. Em outubro de 2025, no entanto, eles terminaram pela segunda vez.

Yuri Lima explicou o motivo de sua aposentadoria e se emocionou ao falar da importância da filha!#FutebolNaESPN — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) October 31, 2025

O post Yuri Lima revela o verdadeiro motivo de ter deixado o futebol e chora ao falar da filha com IZA foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.