Exposição reúne artistas que se inspiraram na imigração japonesa

Entre-Lugar: Trajetórias Exposição de Célia Matsunaga e Nilce Eiko Hanashiro. Curadoria: Gladstone Menezes. Abertura neste sábado (1/11), às 15h. Visitação até 20 de dezembro, de segunda a sábado, das 9h às 17h, no Museu Vivo da Memória Candanga (Lote D, Setor Juscelino Kubistchek, Núcleo Bandeirante) - (crédito: Nilce Eiko Hanashiro)

Em cartaz a partir deste sábado (1º/11) no Museu Vivo da Memória Candanga, a exposição Entre-Lugar: Trajetórias reúne obras de Célia Matsunaga e Nilce Eiko Hanashiro num diálogo que reflete sobre história e memória do Distrito Federal.

Descendentes de famílias japonesas que vieram para o Planalto Central ajudar a construir Brasília, as duas artistas trouxeram para a própria produção questões norteadoras da construção da memória. Morta em 2015, Nilce é autora de séries de fotografias nas quais trazia elementos tradicionais da cultura japonesa mesclados à história de imigrantes que deixaram o Japão para construir a vida em outros continentes.



















Para o Museu Vivo da Memória Candanga, Gladstone Menezes, curador da exposição, selecionou o ensaio Noivos, que traz imagens de casamentos arranjados, uma tradição na cultura japonesa do início do século 20. Também está na mostra a videoinstalação da série 3X4, um conjunto e 100 fotografias de descendentes de japoneses da mesma família de Nilce, além de Leques, performance na qual a artista utiliza um dos objetos mais simbólicos das tradições nipos.

De Célia Matsunaga, faz parte da exposição uma série de livros que propõem leituras visuais e sensoriais, Véu de noiva, com recortes de papel vegetal, material muito comum na arte japonesa, e Amazônia, conjunto de imagens monocromáticas que simboliza a efemeridade. A instalação Casa, a mais recente da artista, convida o público a reviver memórias. “A gente vai falar muito sobre essa trajetória de cada uma e o percurso da família. sempre com esse recorte da chegada da família dos japoneses aqui, no início da construção da cidade”, explica Célia.

As duas famílias, lembra a artista, vieram para Brasília em momentos diferentes, mas com os mesmos propósitos de construir a vida em um lugar novo e cheio de perspectivas. “São duas visões e duas artistas nipo-brasileiras que vão crescer com a cidade”, explica Célia, que é designer de formação e tem uma obra de contornos mais gráficos. “Todo o meu trabalho é muito ligado ao processo gráfico. E também faço uma relação com a tecnologia. É mais abstrato. Já a Nilce traz um recorte pensando nessa relação com os descendentes, com o fato de ser nipo-brasileira, os valores da cultura tradicional japonesa.”

Serviço

Entre-Lugar: Trajetórias

Exposição de Célia Matsunaga e Nilce Eiko Hanashiro. Curadoria: Gladstone Menezes.

Abertura neste sábado (1/11), às 15h. Visitação até 20 de dezembro, de segunda a sábado, das 9h às 17h, no Museu Vivo da Memória Candanga (Lote D, Setor Juscelino Kubistchek, Núcleo Bandeirante)