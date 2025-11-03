Netflix divulga trailer da última temporada de Stranger Things

A Netflix divulgou o trailer da quinta e última temporada da série Stranger Things. Com oito episódios no total, a estreia da temporada está dividida em três partes: os primeiros quatro capítulos serão divulgados no dia 26 de novembro; outros três em 25 de dezembro; a série se encerra em 31 de dezembro. Cada volume será disponibilizado às 22h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Stranger Things 5 se passa no outono de 1987. A cidade de Hawkins ainda segue abalada pela abertura dos portais, e a caçada a Vecna (Jamie Campbell Bower), cujo paradeiro é desconhecido, continua. Devido à situação, o governo coloca Hawkins sob quarentena militar e intensifica as buscas por Onze (Millie Bobby Brown), que precisou se esconder novamente. O clímax da temporada chega conforme o aniversário do desaparecimento de Will Byers (Noah Schnapp) se aproxima, trazendo uma ameaça familiar de volta e, com ela, a batalha final.

Leia também: Lily Allen retorna aos holofotes com álbum explosivo inspirado em traição

Criada pelos irmãos Duffer, Stranger Things estreou em 2016. Para celebrar o universo da série, estão previstas as estreias de Stranger Things: Escape the Dark, experiência imersiva que será inaugurada na Netflix House ainda este ano, e Stranger Things: Tales From ‘85, uma série animada baseada em Hawkins.

