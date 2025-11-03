Jennifer Lawrence revela vingança ao contracenar com Robert Pattinson em ‘Morra, Amor’

Jennifer Lawrence provocou risadas ao comentar sobre a parceria com Robert Pattinson no drama Morra, Amor (2025), durante o evento de lançamento do filme em Nova York, na noite de sábado (1/11), no AMC Lincoln Square Theater. A atriz brincou que contracenar com Pattinson foi a forma de “vingança” por ter sido reprovada no teste para viver Bella Swan na saga Crepúsculo, papel que acabou nas mãos de Kristen Stewart.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista à revista Variety, Lawrence comentou que trabalhar ao lado de Pattinson representava fechar um ciclo antigo: “Sim, foi exatamente a vingança que eu queria”. Ela também elogiou a dinâmica com o colega. “A melhor parte de trabalhar com ele foi a possibilidade de estarmos na mesma sala sem precisar trocar uma única palavra por muito tempo. Eu valorizo muito isso em um parceiro de cena”.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A lembrança do teste para Crepúsculo já havia sido compartilhada por Jennifer em 2023, no podcast The Rewatchables. “Eles me reprovaram imediatamente. Nem me chamaram para uma segunda chance”, contou a atriz.
Inspirado no livro homônimo da autora argentina Ariana Harwic, Morra, Amor acompanha a história de uma jovem mãe lidando com depressão pós-parto enquanto enfrenta uma crise no relacionamento com o pai do bebê. O papel tem gerado expectativas de uma possível indicação ao Oscar para Lawrence na cerimônia de 2026.
Com um Oscar de Melhor Atriz conquistado em 2013 por O Lado Bom da Vida (2012), Jennifer Lawrence se prepara agora para a estreia de Morra, Amor, marcada para 27 de novembro de 2025 nos cinemas brasileiros.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Netflix divulga trailer da última temporada de Stranger Things
- Diversão e Arte Músicas para conhecer o legado de Lô Borges, ícone do Clube da Esquina
- Diversão e Arte Ariana Grande anuncia pausa em turnês e foca em “Eternal Sunshine”
- Diversão e Arte Nova Temporada de Fortnite muda mapa para Springfield, de Os Simpsons
- Diversão e Arte Lily Allen retorna aos holofotes com álbum explosivo inspirado em traição
- Diversão e Arte Lô Borges e Arctic Monkeys: como o mineiro inspirou Alex Turner em composições