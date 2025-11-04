Felipe Hintze conquista prêmio de Melhor Ator em festival dos EUA

Felipe Hintze na tevê, no streaming, no teatro e no cinema - (crédito: Fernando Tavares/Divulgação)

O ator Felipe Hintze conquistou, nessa segunda-feira (3/11), o prêmio de Melhor Ator no ScreamFest NOLA, nos Estados Unidos, por sua atuação no filme Consequências paralelas. O longa dirigido por Gabriel França e CD Vallada também foi consagrado com o prêmio de Melhor Filme, reforçando o impacto internacional da produção brasileira.

Consequências paralelas vem se destacando em festivais ao redor do mundo, acumulando mais de 18 prêmios em países como México, Espanha, Argentina e Estados Unidos. A trama conta a história de três amigos que descobrem uma máquina do tempo e acabam em um pesadelo quando um deles, movido pela curiosidade, se volta contra o amigo. A produção explora a sobrevivência, identidade e as consequências de tentar mudar o futuro. Além de Hintze, o elenco é formado por João Fenerich e Carol Macedo, e tem participação especial de Camila Morgado.

“Receber esse prêmio nos EUA é uma emoção enorme. Esse festival é icônico e ter esse reconhecimento internacional é surreal. Interpretar esse personagem foi um dos maiores desafios da minha carreira, e ver essa história sendo reconhecida em tantos lugares do mundo é gratificante”, celebra Hintze.

Com mais essa vitória, Consequências paralelas consolida-se como um dos filmes brasileiros de gênero mais premiados do ano, confirmando o talento e a força de uma nova geração de artistas brasileiros no cenário internacional.

Principais prêmios: