Fernanda Bande sobre ser mãe de um filho autista: ‘Choque de realidade’

Fernanda Bande, que se destacou na edição do BBB 24, participou do programa Sensacional, na Rede TV!, comandado por Daniela Albuquerque, e desabafou sobre ser mãe de Marcelo, o seu filho de 13 anos, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"Foi um choque de realidade (…). A mãe atípica tem que se cuidar mil vezes mais, porque a peteca não pode cair. Por mais que todo dia seja cansativo, eu não posso me dar o luxo de transparecer isso", esclareceu.

A ex-BBB falou sobre como é importante a resiliência e disciplina para entender o filho e dar o suporto a ele necessário na rotina.

"Você entende que um choro não é uma birra, às vezes é uma crise, é um sentimento de dúvida, de medo, porque ele também não está conseguindo se expressar e você não consegue entender o quão confuso é para essa criança. Ali, acho que falei: ‘Agora vou ser a melhor mãe, a maior mãe e vou focar em tudo que eu puder’", revelou.

