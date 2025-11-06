InícioDiversão e Arte
Pabllo Vittar apresenta o projeto Club Vittar em Brasília em dezembro

No dia 13 de dezembro, Pabllo Vittar realizará apresentação inédita em Brasília, com o projeto Club Vittar, na Birosca

Pabllo Vittar estará em Brasília para show no dia 1 de dezembro - (crédito: Divulgação)
No dia 13 de dezembro, a Birosca do Conic receberá Pabllo Vittar, com o projeto Club Vittar. A festa é uma parceria entre a casa de festa e o coletivo vapø_r, que tem como objetivo fomentar a diversidade, a liberdade e o respeito na cena cultural de Brasília. O evento começará às 21h e os ingressos estão à venda a partir de R$100 pela plataforma digital Shotgun. 

Durante o Club Vittar, Pabllo será a DJ e anfitriã do evento, assumindo o controle das pick-ups. O evento busca celebrar a essência da cultura clubber, referência para a drag queen. O tema serviu de inspiração para o tema de seu bloco de carnaval deste ano. 

Além de Pabllo, o Club Vittar receberá outras atrações que ainda não foram anunciadas. A passagem do evento pelo Edifício Darcy Ribeiro marca a retomada do edifício à cena cultural brasiliense e celebra a reativação do local, fechado há anos para reformas. 

Serviço

Club Vittar

13 de dezembro, às 21h, na Birosca do Conic (Sds bloco E loja 3 - SHCS). Venda de ingressos a partir de R$100 pela plataforma digital Shotgun. Não recomendado para menores de 18 anos.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/11/2025 13:44
