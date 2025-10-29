Peça ‘Ridícula, Show’ leva histórias de uma drag ao Sesc Silvio Barbato

A peça ‘Ridícula, Show’ retorna ao cartaz com apresentações nesta quinta e sexta (30 e 31/10), no teatro do Sesc Silvio Barbato. - (crédito: Divulgação.)

O espetáculo Ridícula, Show está de volta com apresentações nesta quinta-feira (30/10) e na sexta (31/10), às 19h30, no teatro do Sesc Silvio Barbato, no Setor Comercial Sul. A história acompanha, com muito humor, as mágoas, risos e vivências da drag queen chamada Ridícula. A entrada é gratuita.

Na peça, a drag queen, interpretada por Invctor, é uma apresentadora de programa de TV. Ela apresenta a última edição de seu programa na Flamingo TV, em um especial recheado de performances extravagantes, finalizada com a coroação da miss Ridícula. O espetáculo incentiva a autenticidade e a criatividade, além de abordar as imprevisibilidades das disciplinas da sociedade conservadora.

Invctor defende que a arte é uma forma de transformação social. “O teatro, em seu sentido mais lúdico, simbólico e performático, passa a ser, neste projeto, um instrumento discursivo e de transformação social ao debater com seu público a interconexão entre saúde mental e autodeterminação política”, diz.

“Ao trazer a figura da drag queen para os palcos teatrais, o espetáculo busca estabelecer uma conexão com as raízes desse movimento artístico, que teve sua origem no teatro elisabetano, ao mesmo tempo em que dialoga com as gerações contemporâneas”, completa.



Serviço

Ridícula, Show

Nestas quinta e sexta (30 e 31/10), às 19h30, no Teatro do Sesc Silvio Barbato (Edifício Presidente Dutra - Setor Comercial Sul). A entrada é gratuita. Todas as sessões contam com acessibilidade por meio de intérpretes em LIBRAS e audiodescrição. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

