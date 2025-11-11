Abacaxepa apresenta novo disco em show no Festival Convida

Grupo Abacaxepa, formado por Bruna Alimonda, Rodrigo Mancusi, Carol Cavesso, Vinicius Furquim, Ivan Santarém, Fernando Sheila e Juliano Veríssimo fará sua primeira apresentação em Brasília na Infinu. - (crédito: José de Holanda )

No sábado (15/11), a Infinu receberá o show de lançamento do terceiro álbum do grupo Abacacexa, Antes que você esqueça!. A primeira apresentação do grupo Abacaxepa em Brasília será pelo Festival Convida, às 17h e apresentará as nove faixas inéditas do álbum. O disco foi lançado no último dia 23. Além das novas músicas, o repertório conterá clássicos de álbuns anteriores do grupo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: 'Tremembé' bate recorde e se torna o maior sucesso brasileiro do Prime Video

O novo projeto do Abacaxepa aborda relações sobre o tempo, a identidade, o amor e a resistência. A sonoridade do álbum é marcada pela mistura das raízes da música popular brasileira, o rock e o frescor da música latina. Antes que você esqueça! foi produzido por Zé Nigro e tem participações especiais de Alessandra Leão e Cátia de França.

Leia também: Ex-BBB Paulinha Leite celebra alta de Ethan após UTI: "Chorei muito"

Abacaxepa é formado pelos vocalistas Bruna Alimonda, Rodrigo Mancusi e Carol Cavesso, pelo tecladista Vinicius Furquim, pelo guitarrista Ivan Santarém, pelo baixista Fernando Sheila e pelo baterista Juliano Veríssimo. O primeiro álbum de estúdio do grupo que mescla MPB, rock, psicodelia e crítica social, foi gravado em 2018 e é chamado Caroço.

Leia também: "Tive uma treta", relata Junno Andrade sobre afastamento do filho

Serviço

Festival Convida e Afete-se apresentam Abacaxepa

Sábado (15/11), às 17h30, no Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67). Ingressos a venda a partir de R$40,00 pelo https://shotgun.live/pt-br/events/festival-convida-abacaxepa