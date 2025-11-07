InícioDiversão e Arte
Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026

Lady Gaga,Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Kendrick Lamar aparecem nas categorias principais do prêmio

Maria Bethânia e Caetano Veloso — - (crédito: Divulgação)
Maria Bethânia e Caetano Veloso — - (crédito: Divulgação)

Foram anunciados, na tarde desta sexta-feira (7/11), os indicados à 68ª edição do Grammy, premiação de maior relevância do mundo musical. O anúncio foi realizado pelas cantoras Sabrina Carpenter, indicada nas três categorias principais, e Chappell Roan, indicada para duas categorias. Entre os demais, destacam-se Lady Gaga, Kendrick Lamar e Bad Bunny, que aparecem em Álbum do ano, Música do ano e Gravação do ano. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada em 1° de fevereiro na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos.

O Brasil apareceu este ano na categoria de Melhor álbum de música global. Caetano Veloso e Maria Bethânia foram indicados com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo, disco da turnê realizado pelos irmãos entre agosto de 2024 e março de 2025. 

Justin Bieber, que lançou um novo disco após quatro anos, não apareceu nas categorias de Música e Gravação do ano, mas foi indicado a Álbum do ano e Melhor álbum pop. Nesta edição, a categoria de Melhor álbum do ano abrangeu discos de diversos gêneros da música: pop, rap, hip hop e música latina.

Confira lista completa de indicados:

Álbum do ano
DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Swag - Justin Bieber
Man’s best friend - Sabrina Carpenter
Let god sort em out - Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem - Lady Gaga
GNX - Kendrick Lamar
Mutt - Leon Thomas
Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do ano
DtMF - Bad Bunny
Manchild - Sabrina Carpenter
Anxiety - Doechii
Wildflower - Billie Eilish
Abracadabra - Lady Gaga
Luther - Kendrick Lamar
The Subway - Chappell Roan
APT. - Rosé e Bruno Mars

Música do ano
Abracadabra - Lady Gaga
Anxiety - Doechii
APT. - Rosé e Bruno Mars
DtMF - Bad Bunny
Golden - Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami
Luther - Kendrick Lamar e SZA
Manchild - Sabrina Carpenter

Artista Revelação
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young

Álbum pop
Swag - Justin Bieber
Man’s best friend - Sabrina Carpenter
Something beautiful - Miley Cyrus
Mayhem - Lady Gaga
I’ve tried everything but therapy [part 2] - Teddy Swims

Performance pop solo
Daisies - Justin Bieber
Manchild - Sabrina Carpenter
Disease - Lady Gaga
The Subway - Chappell Roan
Messy - Lola Young

Performance pop em dupla ou grupo
Defying gravity - Cynthia Erivo e Ariana Grande
Golden - Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami
Gabriela - Katseye
APT. - Rosé e Bruno Mars
30 for 30 - Sza e Kendrick Lamar

Gravação de dance pop
Bluest flame - Selena Gomez e Benny Blanco
Abracadabra - Lady Gaga
Midnight sun - Zara Larsson
Just keep watching - Tate McRae
Illegal - PinkPanthers

Álbum eletrônica
EUSEXUA - FKA twigs
Ten Days - Fred again..
Fancy That - PinkPantheress
Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL
F*** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 - Skrillex


Álbum rock
Private music - Deftones
I quit - Haim
From zero - Linkin Park
NEVER ENOUGH - Turnstile
Idols - YUNGBLUD

Álbum música alternativa
SABLE, fABLE - Bon Iver
Songs Of A Lost World - The Cure
DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator
moisturizer - Wet Leg
Ego death at a bachelorette party - Hayley Williams

Álbum R&B
BELOVED - GIVON
Why Not More? - Coco Jones
The Crown - Ledisi
Escape Room - Teyana Taylor
MUTT - Leon Thomas

Álbum Rap
Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
GLORIOUS - GloRilla
God Does Like Ugly - JID
GNX - Kendrick Lamar
CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Álbum pop vocal tradicional
Wintersongs - Laila Biali
The Gift Of Love - Jennifer Hudson
Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile
Harlequin - Lady Gaga
A Matter Of Time - Laufey
The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

Álbum de teatro musical
Buena vista social club
Death becomes her
Gypsy
Just in Time
Maybe happy ending

Álbum country tradicional
Dollar A Day - Charley Crockett
American Romance - Lukas Nelson
Oh What A Beautiful World - Willie Nelson
Hard Headed Woman - Margo Price
Ain't In It For My Health - Zach Top

Álbum country contemporâneo
Patterns - Kelsea Ballerini
Snipe Hunter - Tyler Childers
Evangeline Vs. The Machine - Eric Church
Beautifully Broken - Jelly Roll
Postcards From Texas - Miranda Lambert

Álbum pop latino
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
BOGOTÁ (DELUXE) - Andrés Cepeda
Tropicoqueta - KAROL G
Cancionera - Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Álbum de música urbana
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Mixteip - J Balvin
FERXXO VOL X: Sagrado - Feid
NAIKI - Nicki Nicole
EUB DELUXE - Trueno
SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel

Por Mariana Reginato, Isabela Berrogain e Maria Luísa Vaz
postado em 07/11/2025 13:44 / atualizado em 07/11/2025 14:16
