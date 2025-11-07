Caetano Veloso e Maria Bethânia são indicados ao Grammy 2026

Foram anunciados, na tarde desta sexta-feira (7/11), os indicados à 68ª edição do Grammy, premiação de maior relevância do mundo musical. O anúncio foi realizado pelas cantoras Sabrina Carpenter, indicada nas três categorias principais, e Chappell Roan, indicada para duas categorias. Entre os demais, destacam-se Lady Gaga, Kendrick Lamar e Bad Bunny, que aparecem em Álbum do ano, Música do ano e Gravação do ano. A cerimônia de entrega dos troféus será realizada em 1° de fevereiro na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos.

O Brasil apareceu este ano na categoria de Melhor álbum de música global. Caetano Veloso e Maria Bethânia foram indicados com o álbum Caetano e Bethânia Ao Vivo, disco da turnê realizado pelos irmãos entre agosto de 2024 e março de 2025.

Justin Bieber, que lançou um novo disco após quatro anos, não apareceu nas categorias de Música e Gravação do ano, mas foi indicado a Álbum do ano e Melhor álbum pop. Nesta edição, a categoria de Melhor álbum do ano abrangeu discos de diversos gêneros da música: pop, rap, hip hop e música latina.

Confira lista completa de indicados:

Álbum do ano

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Swag - Justin Bieber

Man’s best friend - Sabrina Carpenter

Let god sort em out - Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem - Lady Gaga

GNX - Kendrick Lamar

Mutt - Leon Thomas

Chromakopia - Tyler, The Creator

Gravação do ano

DtMF - Bad Bunny

Manchild - Sabrina Carpenter

Anxiety - Doechii

Wildflower - Billie Eilish

Abracadabra - Lady Gaga

Luther - Kendrick Lamar

The Subway - Chappell Roan

APT. - Rosé e Bruno Mars

Música do ano

Abracadabra - Lady Gaga

Anxiety - Doechii

APT. - Rosé e Bruno Mars

DtMF - Bad Bunny

Golden - Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami

Luther - Kendrick Lamar e SZA

Manchild - Sabrina Carpenter

Artista Revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Álbum pop

Swag - Justin Bieber

Man’s best friend - Sabrina Carpenter

Something beautiful - Miley Cyrus

Mayhem - Lady Gaga

I’ve tried everything but therapy [part 2] - Teddy Swims

Performance pop solo

Daisies - Justin Bieber

Manchild - Sabrina Carpenter

Disease - Lady Gaga

The Subway - Chappell Roan

Messy - Lola Young

Performance pop em dupla ou grupo

Defying gravity - Cynthia Erivo e Ariana Grande

Golden - Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami

Gabriela - Katseye

APT. - Rosé e Bruno Mars

30 for 30 - Sza e Kendrick Lamar

Gravação de dance pop

Bluest flame - Selena Gomez e Benny Blanco

Abracadabra - Lady Gaga

Midnight sun - Zara Larsson

Just keep watching - Tate McRae

Illegal - PinkPanthers

Álbum eletrônica

EUSEXUA - FKA twigs

Ten Days - Fred again..

Fancy That - PinkPantheress

Inhale / Exhale - RÜFÜS DU SOL

F*** U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3 - Skrillex



Álbum rock

Private music - Deftones

I quit - Haim

From zero - Linkin Park

NEVER ENOUGH - Turnstile

Idols - YUNGBLUD

Álbum música alternativa

SABLE, fABLE - Bon Iver

Songs Of A Lost World - The Cure

DON'T TAP THE GLASS - Tyler, The Creator

moisturizer - Wet Leg

Ego death at a bachelorette party - Hayley Williams

Álbum R&B

BELOVED - GIVON

Why Not More? - Coco Jones

The Crown - Ledisi

Escape Room - Teyana Taylor

MUTT - Leon Thomas

Álbum Rap

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS - GloRilla

God Does Like Ugly - JID

GNX - Kendrick Lamar

CHROMAKOPIA - Tyler, The Creator

Álbum pop vocal tradicional

Wintersongs - Laila Biali

The Gift Of Love - Jennifer Hudson

Who Believes In Angels? - Elton John & Brandi Carlile

Harlequin - Lady Gaga

A Matter Of Time - Laufey

The Secret Of Life: Partners, Volume 2 - Barbra Streisand

Álbum de teatro musical

Buena vista social club

Death becomes her

Gypsy

Just in Time

Maybe happy ending

Álbum country tradicional

Dollar A Day - Charley Crockett

American Romance - Lukas Nelson

Oh What A Beautiful World - Willie Nelson

Hard Headed Woman - Margo Price

Ain't In It For My Health - Zach Top

Álbum country contemporâneo

Patterns - Kelsea Ballerini

Snipe Hunter - Tyler Childers

Evangeline Vs. The Machine - Eric Church

Beautifully Broken - Jelly Roll

Postcards From Texas - Miranda Lambert

Álbum pop latino

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) - Andrés Cepeda

Tropicoqueta - KAROL G

Cancionera - Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

Álbum de música urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Mixteip - J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado - Feid

NAIKI - Nicki Nicole

EUB DELUXE - Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) - Yandel

