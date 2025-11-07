Cinebiografia de Michael Jackson ganha 1º trailer: confira

Nesta quinta-feira (6/11), foi divulgado o primeiro trailer de Michael, a cinebiografia do rei do pop. Estrelado pelo sobrinho do cantor, Jaafar Jackson, o longa-metragem promete explorar a carreira do artista, da infância ao estrelato. Confira:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com previsão de estreia para 2026, Michael propõe prestar tributo ao artista com um olhar íntimo sobre a vida pessoal e a carreira do cantor — de Jackson 5 a Invincible, último álbum gravado e lançado em vida. A produção começou em 2023 e é protagonizada por Jaafar Jackson, filho de Jermaine Jackson e sobrinho do astro. Nos primeiros meses de desenvolvimento, o ator e cantor de 29 anos publicou nas redes sociais: “Me sinto honrado de trazer a história de meu tio Michael para as telas. Para todos os fãs ao redor do mundo, vejo vocês logo”.

Leia também: Ludmilla lança “Fragmentos” e se consolida com álbum que une R&B e brasilidade

Além de Jaafar, o elenco incluí grandes nomes como Nia Long (Uma loucura chamada amor), Laura Harrier (Homem-Aranha: De volta ao lar), Miles Teller (Whiplash: Em busca da perfeição) e Colman Domingo (Sing sing). O renomado roteirista John Logan, indicado ao Oscar três vezes por Hugo, O aviador e Gladiador, se une ao diretor Antoine Fuqua (Dia de treinamento) no longa-metragem. A estreia está prevista para 24 de abril de 2026, nos Estados Unidos.

Leia também: Símbolo de libertação feminina no cinema, Pauline Collins morre, aos 85 anos