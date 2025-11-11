Banco do Brasil divulga lista de projetos escolhidos para unidades do CCBB

O Banco do Brasil divulgou o resultado do Edital de Patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que contempla a programação de 2026 e 2027. De 7.225 projetos enviados para análise, 103 foram selecionados para as unidades do CCBB em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O resultado pode ser consultado no site da instituição.

Cinco áreas culturais foram contempladas: Exposição, Artes Cênicas, Educação e Mediação, Música e Cinema. Entre os projetos selecionados do DF, o teatro teve destaque com cinco espetáculos. Amores Possíveis – Ciclo de Leituras Dramáticas, Esperando Godot e Frankenstein de Mary Shelley - 15 anos de Grupo Liquidificador são voltados ao público adulto, enquanto Eu e Meu Monstro e Trilogia dos Sonhos dialogam com o público infanto-juvenil.

Na música, dois projetos de Brasília foram escolhidos: Superjazz Festival, que promove shows quinzenais no gramado do CCBB, e Uma Sinfonia Diferente, com apresentações de artistas com deficiência. As exposições Histórias do Avesso, Jogos Sérios e Oito em Oitenta - Darlan Rosa também fazem parte dos selecionados. No cinema, Um Giro Pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil continua pela 3ª edição; e, para o público jovem, o programa educativo Rolê Cultural seguirá com dia de jogos, visitas guiadas e oficinas.