Belém recebe 1ª Bienal Internacional do Instituto Bienal Amazônia

Até o dia 22 de novembro, Belém sedia a 1ª Bienal Internacional do Instituto Bienal Amazônia (IBA) no Hotel Ibis Hangar e na Galeria 237. O evento faz parte de uma série de atividades culturais alinhadas à COP30, conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudança climática, realizada na capital paraense neste mês.

Com o tema Terra — Earth, inspirada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, a IBA tem curadoria de quatro profissionais: Alcinda Saphira, dos Estados Unidos; Milene Coutinho, de Belém; Rosita Cavenaghi, de São Paulo; e Shereen Badr, do Egito.

O objetivo do evento é promover a cultura brasileira, especialmente a indígena, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, ressaltando a importância da floresta amazônica. Para isso, participam da Bienal 28 artistas nacionais e internacionais, entre eles, as brasileiras Regina Duarte, Giselle Faganello, Luciana Grether e Cati Alionis; a americana Bari Bing; o egípcio Khaled Hafez; e a turca Tuba Çelebi.

Idealizada por Louis Ventura e Alcinda Saphira, a Bienal promove ainda o Earth Film Festival. O festival reúne 130 artistas audiovisuais e 80 artistas visuais em curtas e longa-metragens que dialogam com a educação socioambiental e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As obras serão exibidas em Belém, na Styles Galeria – Ibis Styles Belém Hangar, até 21 de novembro; Auditório TV Liberal, nesta sexta-feira (14/11), de 11h às 13h; e Praça da Bandeira, de 13h às 15h30, no sábado (15/11) e no domingo (16/11).

Serviço

1ª Bienal Internacional do Instituto Bienal Amazônia

Até 22 de novembro, no Hotel Ibis Hangar (Av. Duque de Caxias, 1538, Marco – Belém).