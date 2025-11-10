4 cantores brasileiros que também estão se destacando como atores - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nos últimos anos, a fronteira entre música e atuação tem se tornado cada vez mais tênue no Brasil. Artistas que conquistaram o público com suas vozes agora também chamam atenção nas telas, mostrando versatilidade e talento em dobro.

Entre eles, nomes como Xamã, Cabelinho, L7nnon e Belo se destacam ao provar que é possível brilhar tanto nos palcos quanto nas novelas e no cinema. Confira como cada um vem construindo essa trajetória de sucesso:

1. Xamã

Na música, Xamã é um dos rappers mais conhecidos do país, com letras que misturam poesia e crítica social. Mas o cantor também vem se firmando como um talento promissor na atuação. Ele ganhou destaque no remake de Renascer, da TV Globo, interpretando o personagem Damião. Também atuou na série Justiça 2, do Globoplay.

Em 2025, deu um passo ainda maior no cinema com o filme Cinco Tipos de Medo, onde vive Sapinho — papel que lhe rendeu o Kikito de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado. Ainda neste ano, brilhou na série Os Donos do Jogo, da Netflix, e atualmente é um dos destaques da novela Três Graças, da Globo.

MEU DEUSSS ???????? Bagdá chegou com os capangas e cercou Joélly e Raul! #TrêsGraças pic.twitter.com/M6XzJuxxj1

2. Cabelinho

Outro nome que vem chamando atenção é o de MC Cabelinho. Fenômeno do funk carioca e dono de vários sucessos nas paradas musicais, ele estreou como ator em Amor de Mãe (2019), vivendo o personagem Farula. O talento surpreendeu o público e abriu caminho para novos trabalhos na TV. Em 2023, ele brilhou em Vai na Fé, da Globo, interpretando Hugo, personagem que consolidou sua presença na teledramaturgia e o colocou de vez no radar dos produtores de elenco. Cabelinho segue conciliando as duas carreiras com sucesso e mostrando que o carisma do palco também funciona diante das câmeras.

Jeni: Eu vou tá do seu lado… Hugo: Não tem como, eu tenho que ir. Eu: ????????????????????????????????#VaiNaFé pic.twitter.com/NOP74TPsZg

3. L7nnon

Seguindo a mesma trilha, L7nnon, um dos rappers mais ouvidos do Brasil, iniciou sua trajetória na atuação recentemente. Em 2025, ele fez sua estreia na novela Dona de Mim, da Globo, vivendo Ryan, um personagem que exigiu dele emoção e entrega em cena. Em entrevistas, o artista contou que concilia a rotina intensa de gravações com os shows e que o desafio tem sido gratificante. A atuação de L7nnon vem sendo elogiada pela naturalidade, reforçando seu potencial como novo rosto da dramaturgia nacional.

"Só fica aqui comigo!" ????

Ryan cuidando da Kami com todo amor e carinho… e finalmente, o primeiro beijo depois de tantos anos! ???? #DonaDeMim pic.twitter.com/wLuwpO4ZNl

4. Belo

Já Belo, conhecido por sua trajetória consagrada no pagode, vive um novo momento na carreira. Após uma participação na série Arcanjo Renegado, o cantor estreou oficialmente nas novelas da Globo com Três Graças, interpretando Misael, um personagem que mistura carisma e senso de justiça. A entrada de Belo na teledramaturgia marca uma virada importante em sua trajetória artística, ampliando o alcance de um nome já querido pelo público.