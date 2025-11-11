Com duas expansões da Ubisoft, Grammy esnoba 'Expedition 33'

O Grammy 2026 anunciou os indicados ao prêmio musical no último dia 7 de novembro, e trouxe a categoria que reconhece a importância da trilha sonora no mundo dos games mais uma vez. O que espantou os jogadores foi que nos indicados contam duas expansões de jogos da Ubisoft, o que muitos fãs alegam como “esnobados” nos demais jogos de 2025.
Foram cinco indicados na categoria de Melhor Trilha Sonora para :
-
Avatar: Frontiers of Pandora - Secret of the Spires (Pinar Toprak);
-
Star Wars Outlaws: Wild Card & Pirate’s Fortune (Wilbert Roget);
-
Indiana Jones and the Great Circle (Gordy Haab);
-
Helldivers 2 (Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II) ;
-
Sword of the Sea (Austin Wintory).
Os fãs de Clair Obscur: Expedition 33 ficaram indignados com o Grammy por não indicar o jogo na categoria. Muitos comentários nas redes sociais acusam a premiação de ser “comprada” por conta com duas expansões da Ubisoft na categoria.
“É um crime não ter Expedition 33 como Melhor Trilha Sonora de Jogo. A trilha sonora daquele jogo é uma obra de arte” comentou um usuário do Instagram, “Nenhum desses aí tem trilha sonora melhor que a obra de arte feita para exp33, simplesmente ridículo” comentou outro usuário. “Os únicos que merecem estar aí é indiana e sword of the sea” apontou outro.
O prêmio classifica as obras lançadas desde o dia 31 de agosto de 2024 até 30 de agosto deste ano. Data essa que não exclui, nem Expedition 33 — que saiu em abril — nem Death Stranding 2 — que saiu em junho — ambos elogiados jogos por conta de suas trilhas. A distribuidora de Clair Obscur, a Kepler Interactive confirmou que inscreveu o jogo em duas categorias da premiação,Melhor Trilha Sonora para Videogames e Melhor Canção Escrita para Mídia Visual.
Ano passado, curiosamente, tanto Avatar quanto Star Wars Outlaws também haviam sido indicados na categoria, disputando contra God of War Ragnarök: Valhalla, Marvel’s Spider-Man 2 e Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, que acabou sendo o premiado da categoria.
O Grammy ocorre em 1º de fevereiro de 2026, em uma cerimônia na Crypto.com Arena, em Los Angeles, Estados Unidos.
