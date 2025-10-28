Battlefield lança Redsec, primeiro battle royale da franquia da EA

A Electronic Arts lançou oficialmente, nesta terça (28/10), Battlefield Redsec, apresentando a versão dentro do gênero battle royale, que pode ser jogado gratuitamente, sem necessidade de ter assinatura da PlayStation Plus, nem da Xbox Game Pass.

O modo traz um intenso competitivo de pelotões e modo Arena. Redsec chega junto da Temporada 1 do Battlefield 6, que traz a batalha para o sul da Califórnia, apresentando novos conteúdos sazonais. Redsec tem um mapa de mundo livre que se passa nos quintais e nas praias da Califórnia em um ambiente destrutível chamado Fort Lyndon.

Fãs entram em uma batalha imensa com 100 pessoas, exploram um vasto mundo em busca de itens poderosos e derrotam pelotões adversários por meio da experiência de jogabilidade de Battlefield. Redsec também inclui Arena. N este modo de eliminação de ritmo acelerado, 8 equipes de 4 pessoas competem em uma série de missões dinâmicas baseadas em rodadas, em um formato de torneio. Cada rodada consiste em janelas de 5 minutos para os pelotões completarem seus objetivos da missão.

Quem joga também pode ir além das linhas no Redsec e mudar as regras do combate com o Battlefield Portal. Com este conjunto de ferramentas, fãs podem criar ou descobrir suas próprias experiências Redsec no diverso e em constante evolução espaço de jogo de Fort Lyndon.

“Battlefield 6 foi lançado há pouco mais de duas semanas e quebrou todos os recordes da franquia, rapidamente se tornando um dos maiores lançamentos do ano… e ainda tem mais por vir,” disse Byron Beede, Gerente Geral de Battlefield.

“O próximo capítulo de nosso universo Battlefield será lançado hoje com Battlefield REDSEC, nova experiência que inclui um Battle Royale criado com o DNA explosivo da série, o nosso modo competitivo de pelotões Arena, e ainda mais maneiras de nossa comunidade construir e experimentar o Portal, REDSEC é tudo o que você ama sobre Battlefield – destruição, combates intensos, carnificina de veículo - em uma nova experiência massiva gratuita para todo mundo.”

A partir desta terça, em todas as plataformas, a Temporada 1 oferecerá três fases de conteúdo distintas até a época de festas. A primeira fase, chamada Operações Rebeldes, será lançada nesta terça e conta com três novas armas, um novo mapa, um novo modo multiplayer de ação à curta distância e alta intensidade chamado Ponto de Impacto, e muito mais.

O novo mapa Campos Blackwell é a mais nova experiência de guerra total, localizada nos matagais do sul da Califórnia, enquanto o novo modo Ponto de Impacto traz a jogabilidade de Redsec para o multiplayer com a experiência de uma vida e focada em pelotões em combates de 4 contra 4. O modo coloca equipes pequenas umas contra as outras em rodadas rápidas, batalhando por um único ponto de captura.

O conteúdo sazonal será lançado de maneira consistente, adicionando mapas, modos, armas e mais. Todas as funcionalidades que afetam a jogabilidade serão gratuitas ou obtíveis como parte de nosso compromisso com um jogo justo e com a acessibilidade para todo mundo que joga. Como foi feito com o Battlefield Labs, o Battlefield Studios continuará a construir o Battlefield 6 e Redsec com quem joga, levando em conta seu feedback valioso enquanto esses jogos crescem e o universo Battlefield se expande.

Battlefield 6 já está disponível no PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC