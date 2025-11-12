Em recital gratuito, pianista argentina exalta Piazzolla e Gershwin

Embaixada da República Argentina e Casa Thomas Jefferson promovem concerto da pianista argentina Daniela Salinas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (14/11), às 20h, o projeto Sexta Musicais recebe a pianista argentina Daniela Salinas na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul) para um recital com repertório que traz os compositores George Gershwin e Astor Piazzolla. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirar ingressos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A primeira parte do recital homenageia o compatriota Astor Piazzolla. Compõem o repertório as músicas Lo que vendrá, Tango ballet, A rua, Encontro — esquecimento, Cabaré, Solidão, O gordo triste e Adiós Nonino.

Leia também: Caso Eloá Pimentel resultou na prisão do pai da jovem em Alagoas

Enquanto, na outra etapa do concerto, The man I love, estudo nº 4 de Embraceable you, Rhapsody in blue e variações sobre Summertime são as peças sonoras que homenageiam George Gershwin.

Leia também: Globo define ator que viverá o mocinho de novela com Jade Picon

Daniela Salinas desenvolve atividade concertística na América Latina, Europa e Estados Unidos. Com álbum dedicado à obra de Heitor Villa-Lobos, foi indicada ao Prêmio Gardel de Melhor Álbum de Música Clássica. Ela também é professora de piano no Conservatório Superior de Música da Cidade de Buenos Aires e na Universidade Católica Argentina.

Realizado com apoio da Embaixada da Argentina, na Casa Thomas Jefferson, o recital também será transmitido pelo Youtube.



Serviço

Daniela Salinas, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul), nesta sexta-feira (14/11), às 20h. Entrada gratuita.