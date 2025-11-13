InícioDiversão e Arte
Produção Brasileira 'Os donos do jogo' tem segunda temporada confirmada

Desde a estreia, a produção ocupa o primeiro lugar no Top 10 nacional e acaba de alcançar o topo do ranking global das séries de língua não inglesa mais assistidas

Netflix anuncia seguda temporada de 'Os Donos do Jogo' - (crédito: Albert Andrade / Divulgação Netflix)

Nesta terça-feira (12/11), a Netflix confirmou a continuidade de Os donos do jogo, série brasileira que fala sobre os segredos e disputas de poder no submundo do jogo do bicho. A produção teve estreia no dia 29 de outubro e ocupa a primeira posição entre as produções mais vistas na Netflix Brasil. A série também alcançou o topo do ranking global da Netflix e é a produção de língua não inglesa mais assistida no mundo.

O ator André Lamoglia, em entrevista divulgada, diz estar muito feliz e honrado com o carinho que a audiência teve com a primeira temporada: “A gente se dedicou de verdade nesse projeto, então é incrível ver esse retorno tão positivo. Agora é segurar a ansiedade para descobrir as novidades e começar logo a gravar os próximos episódios”.

Produzida pela Paranoïd, Os donos do jogo inaugura o universo das produções sobre máfia na Netflix Brasil. Criação de Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos (também é responsável pelo roteiro e produção) e Bruno Passeri, a série conta com Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani como diretores da primeira temporada.

