Documentário sobre modernismo brasileiro chega ao Canal Brasil nesta terça

Cena do documentário "Quando o Brasil era Moderno", que será exibido no Canal Brasil nesta terça-feira (18/11) às 20h30 - (crédito: Divulgação)

O documentário Quando o Brasil era moderno, dirigido por Fabiano Maciel, será exibido no Canal Brasil nesta terça-feira (18/11), às 20h30. Inspirado no livro Moderno e brasileiro, de Lauro Cavalcanti, o longa retrata como a arquitetura brasileira do século 20 foi influenciada por disputas políticas e revela a força do modernismo brasileiro. O filme recebeu Menção Honrosa no Festival É Tudo Verdade, em abril deste ano.

Ao explorar a arquitetura como tema central, o documentário mostra como a estética moderna dialogava com ideias de inovação, engajamento social e expressão política. Essa perspectiva amplia o entendimento da arquitetura como linguagem política. O longa revela como a escolha de um estilo arquitetônico significava também a escolha de um projeto para o país.

A construção do Ministério da Educação e Saúde, na década de 1930, e a inauguração de Brasília, em 1960, são eventos abordados pelo longa. O filme ressalta também a influência dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. O diretor e roteirista Fabiano Maciel nasceu em Porto Alegre e mora em São Paulo, e, ao lado de Jorge Bodanzky, em 2022 produziu a série documental vencedora do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.