Marina Ruy Barbosa em "Tremembé": como o sorriso transforma o rosto

Atriz usa prótese dentária para reproduzir traços de Suzane von Richthofen e alcança uma semelhança que vai além das feições

Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen em ‘Tremembé’ - (crédito: Reprodução / Prime Video )
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen em ‘Tremembé’ - (crédito: Reprodução / Prime Video )

Marina Ruy Barbosa dá vida a Suzane von Richthofen na série Tremembé, e sua caracterização como a condenada de planejar o assassinato dos pais surpreendeu os telespectadores pela semelhança. Além dos gestos e feições parecidos, a atriz utilizou uma prótese dentária para alcançar um rosto o mais semelhante possível ao de Suzane.

A técnica alcançou uma equivalência surpreendente. Segundo Maithê Amaral, especialista em implantodontia e estética dental, o sorriso é um dos elementos mais marcantes da identidade facial, influenciando a leitura emocional e comportamental feita de uma pessoa. 

"No processo de caracterização, isso se torna uma ferramenta poderosa. Ao alterar o sorriso da atriz, conseguimos ajustar traços que vão muito além da boca: mudam-se linhas de expressão, suporte labial, dinâmica da bochecha, relação entre dentes e lábios e até a forma como o rosto parece repousar. Tudo isso contribui para aproximar a atriz da identidade visual da pessoa retratada", explica a especialista. 

O maior desafio de alterar o sorriso é o risco de comprometer a liberdade expressiva do ator. Embora Marina tenha conseguido transmitir as emoções e traços psicológicos da personagem com precisão, Maithê destaca que a prótese pode limitar a fala e reações faciais. "As próteses ou modificações são feitas sob medida, respeitando anatomia, função mastigatória, dicção e conforto, garantindo que o ator continue reconhecível e preservando sua identidade profissional", esclarece. 

Para o espectador, a mudança não é percebida de forma consciente, mas contribui diretamente para reconhecer a "nova identidade" do personagem, mesmo que o restante da fisionomia do ator permaneça igual. A especialista argumenta que alterações discretas já geram uma percepção completamente diferente.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 14/11/2025 12:50
