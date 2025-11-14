Marina Ruy Barbosa em "Tremembé": como o sorriso transforma o rosto

Marina Ruy Barbosa dá vida a Suzane von Richthofen na série Tremembé, e sua caracterização como a condenada de planejar o assassinato dos pais surpreendeu os telespectadores pela semelhança. Além dos gestos e feições parecidos, a atriz utilizou uma prótese dentária para alcançar um rosto o mais semelhante possível ao de Suzane.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A técnica alcançou uma equivalência surpreendente. Segundo Maithê Amaral, especialista em implantodontia e estética dental, o sorriso é um dos elementos mais marcantes da identidade facial, influenciando a leitura emocional e comportamental feita de uma pessoa.

"No processo de caracterização, isso se torna uma ferramenta poderosa. Ao alterar o sorriso da atriz, conseguimos ajustar traços que vão muito além da boca: mudam-se linhas de expressão, suporte labial, dinâmica da bochecha, relação entre dentes e lábios e até a forma como o rosto parece repousar. Tudo isso contribui para aproximar a atriz da identidade visual da pessoa retratada", explica a especialista.

O maior desafio de alterar o sorriso é o risco de comprometer a liberdade expressiva do ator. Embora Marina tenha conseguido transmitir as emoções e traços psicológicos da personagem com precisão, Maithê destaca que a prótese pode limitar a fala e reações faciais. "As próteses ou modificações são feitas sob medida, respeitando anatomia, função mastigatória, dicção e conforto, garantindo que o ator continue reconhecível e preservando sua identidade profissional", esclarece.

Para o espectador, a mudança não é percebida de forma consciente, mas contribui diretamente para reconhecer a "nova identidade" do personagem, mesmo que o restante da fisionomia do ator permaneça igual. A especialista argumenta que alterações discretas já geram uma percepção completamente diferente.

Saiba Mais Diversão e Arte Meghan Trainor rebate críticas sobre emagrecimento

Meghan Trainor rebate críticas sobre emagrecimento Diversão e Arte Lady Gaga expõe surto psicótico que levou a cancelamento de show

Lady Gaga expõe surto psicótico que levou a cancelamento de show Diversão e Arte "O Agente Secreto": Wagner Moura é a principal aposta para o Oscar

"O Agente Secreto": Wagner Moura é a principal aposta para o Oscar Diversão e Arte Como Ana Maria Braga conseguiu reduzir conta de luz e economizar

Como Ana Maria Braga conseguiu reduzir conta de luz e economizar Diversão e Arte Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza

Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza Diversão e Arte Virginia Fonseca revela reação inesperada dos filhos ao conhecerem Vini Jr.