Lady Gaga expõe surto psicótico que levou a cancelamento de show

“Brazil, I’m devastated.” A frase, escrita por Lady Gaga às vésperas de sua apresentação no Rock in Rio de 2017, marcou os little monsters eternamente. Na época, no entanto, pouco se sabia sobre o colapso emocional e físico da artista que levou ao cancelamento de última hora. Só agora, em entrevista à Rolling Stone, a cantora detalha o que realmente ocorria nos bastidores enquanto tentava manter de pé a Joanne World Tour.

Gaga relembra que tudo desabou quando ouviu um alerta familiar. “Houve um dia em que minha irmã disse para mim: ‘Eu não vejo mais a minha irmã’”, contou. A frase funcionou como um espelho: ela percebeu que já não reconhecia a si mesma. Dias depois, a situação chegou ao extremo, e Gaga precisou ser internada para receber cuidados psiquiátricos após sofrer um surto psicótico no meio da turnê.

“Eu precisava dar uma pausa. Não conseguia fazer nada… Eu desmoronei completamente. Foi realmente assustador. Houve um momento em que eu não achava que poderia melhorar… Me sinto muito sortuda por estar viva. Sei que isso pode soar dramático, mas sabemos como isso pode acabar”, afirmou.

Na ocasião, o Rock in Rio anunciou o cancelamento às pressas e o Maroon 5 assumiu o show no lugar dela. A justificativa oficial citava as dores intensas provocadas pela fibromialgia — condição que causa dores generalizadas, especialmente na musculatura. “Tenho que cuidar do meu corpo”, explicou a artista, enquanto a frase “Brazil, I’m devastated” viralizava como registro do choque.

A pressão não diminuiu nem durante as filmagens de Nasce uma Estrela. Gaga contou que precisou seguir medicada no set. “Eu fiz o filme tomando lítio”, revelou, sobre o remédio prescrito para depressão e transtorno bipolar.

Hoje, Gaga afirmou estar muito melhor, e agradeceu o apoio necessário de seu noivo, Michael Polansky. “Estar apaixonada por alguém que se importa com quem eu realmente sou fez uma grande diferença”, disse.