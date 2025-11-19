Jimi Oliver jaz apresentação no Clube do Choro nesta quarta-feira (19/11)

O compositor e guitarrista mineiro Jimi Oliver leva a turnê Aurora ao Clube do Choro com apresentação única nesta quarta-feira, às 21h. A também guitarrista e violonista Marlene Souza Lima abre o show. Os ingressos custam a partir de R$45 e estão à venda no site Bilheteria Digital e no Clube do Choro.

Entre soul, jazz, afrobeat e MPB, a apresentação reúne músicas autorais de Oliver e releituras de clássicos brasileiros e internacionais. "O repertório é bem singular, porque se trata de músicas que já fazem parte do álbum Aurora. Ao mesmo tempo, trago minhas influências brasileiras, como Nosso Trio, Toninho Horta e Hamilton de Holanda; claro que o smooth jazz faz parte disso também, com referências como Paul Jackson, Chuck Loeb e George Benson", explica o artista.

A turnê Aurora leva o nome do álbum de mesmo nome lançado em maio deste ano. O projeto é a continuação do trabalho de estreia do guitarrista, Face to face, de 2024. Na estrada desde fevereiro, o objetivo principal durante o planejamento do show foi mostrar a identidade de Oliver como artista, colocando em evidência as referências musicais que o moldaram. "Tivemos um cuidado muito grande em manter um repertório sólido, que trouxesse uma identidade autoral e, ao mesmo tempo, mostrasse minhas influências brasileiras, no qual a comunicação com o público fosse bem objetiva", afirma.

No Clube do Choro, Oliver sobe ao palco com o Power Trio, formado por Son Andrade (bateria), Jhoninha Medeiros (baixo acústico) e Lívio Almeida (saxofone). A apresentação, na véspera do Dia da Consciência Negra, também leva simbolismo especial ao artista, que é negro. "O mundo é influenciado pela música negra, e comigo não seria diferente. Temos no Brasil grandes artistas que representam essa cultura de forma muito profunda. A linguagem do blues e jazz, assim como a música brasileira, são negras", diz.

Com composições sobre amor, espiritualidade e pertencimento, o guitarrista considera o dia como de celebração às raízes. "A véspera do Dia da Consciência Negra traz a todos nós memórias profundas e raízes da nossa cultura, e claro que vamos trazer tudo isso pro nosso show", finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco