Sarau do Cebolão recebe música negra brasileira nesta quarta (19/11)

Nesta quarta-feira (19/11), o Sarau do Cebolão será palco do show que homenageará Tim Maia e Jorge Ben Jor, ícones da música negra brasileira. O evento em celebração à consciência negra começará às 18h e tem entrada gratuita. O Sarau ocorre na praça do Cebolão, no Setor Bancário Sul e conta com a presença da banda Reys do Soul.

A banda que se apresentará no evento é composta por Luis Porto, no baixo, Thiago Cunha, na bateria, Paulo Black, no trompete, Silvino Filho, interpretando a voz de Tim Maia, e Adriano Rocha, interpretando a voz de Jorge Ben Jor. Marcus Moraes, além de ser o guitarrista da banda, é também o diretor musical. A produção do evento é do músico Helder Nascimento, e Rafael Guimarães atua como diretor responsável.

O show celebrará a conexão pessoal, musical e cultural entre os dois artistas homenageados. A mistura de samba, soul, funk e groove característica da produção de Tim Maia e Jorge Ben Jor fará parte do show. Músicas clássicas dos cantores como Mas, Que Nada!, Vale Tudo e País Tropical integrarão o repertório da apresentação.

Serviço

Show Reis do Soul

Nesta quarta-feira (19/11), a partir das 18h, na Praça do Cebolão (Seto Bancário Sul, em frente ao Banco do Brasil. Entrada gratuita.