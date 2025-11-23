Uma guerra no Brasil: Roger Mello resgata tragédia do U-507 em Sergipe em romance jovem

Dona Didi, mãe do escritor e ilustrador Roger Mello, sempre teve forte na memória a história do submarino alemão que teria bombardeado vários navios na costa brasileira, no início da Segunda Guerra, próximo a Sergipe. Moradora de Aracaju e menina na época, ela contava que a ação teve enorme impacto no cotidiano da capital do estado, com corpos que iam dar nas praias e toque de recolher diário. Roger decidiu transformar o fato histórico e pouco conhecido em narrativa para crianças. Assim nasceu U-507, o novo romance para jovens leitores que o escritor lança hoje, às 16h, na Livraria Porão — Livro e Café.

Com ilustrações de Felipe Cavalcante, U-507 tem como narradora a menina Didi, uma garota corajosa que decide desafiar o toque de recolher para ficar de olho no submarino. Entre agosto de 1942 e janeiro de 1943, quando foi afundado pelos americanos, o U-507 provocou uma tragédia na costa brasileira do Nordeste. Sob o comando do capitão de corveta Harro Schacht, destruiu seis navios brasileiros e provocou uma baixa de mais de 600 mortes. Na época, o então presidente brasileiro, Getúlio Vargas, mantinha o Brasil na neutralidade e ainda não havia optado nem pelo Eixo de Adolf Hitler, nem pelos Aliados que combatiam o nazismo. Os ataques do U-507, contam os historiadores, forçaram Vargas a escolher um lado e a se posicionar sob o guarda-chuva dos Aliados.

Roger sempre foi fascinado por essa história, contada muitas vezes pela mãe, que mantinha no imaginário lembranças como a de não comer carne de siri pela desconfiança de que o crustáceo se alimentava dos corpos dos naufragados do U-507. "Esse evento é tão pouco conhecido da nossa história", diz Roger. "O U-507 é o pivô, é por causa dele que o Brasil realmente entra na guerra. E são tantos náufragos, tantos itens valiosos que desaparecem e foram dar nas praias." Muitos dos navios destruídos transportavam cargas preciosas que também acabavam nas praias. O fato marcou as populações litorâneas de Sergipe e serviu, segundo Roger, de indicador social. "Porque os pescadores que resgataram e abrigaram as pessoas em casas marisqueiras também foram acusados de enriquecer ao esconder os pertences com palha de coco na areia. Uma história surreal", conta o escritor.

De certa forma, observa Roger, U-507 é um livro irmão de Clarice, no qual a narração mergulha em história perpassada pela ditadura militar. Opressão, guerra e morte são temáticas tratadas nos dois livros, mas com a leveza e a inteligência de explorar a realidade de forma lúdica. "É um livro para crianças", avisa o autor. "As crianças convivem com guerras, com dor, morte e sofrimento. Não posso não falar disso. Mas, claro, que é contado de uma maneira a chegar até a criança."

No livro, Didi transita pela tensão e pelo medo trazidos pelo U-507 em companhia de um amigo imaginário, o índio Serigi, o mito fundador do estado de Sergipe. Por isso, Roger também defende que o romance tem um universo anacrônico. "É o passado colonial violento que volta para dar conta de uma guerra violenta", explica.

"Tenho essa bandeira de contar as coisas como elas são para as crianças. O mundo não vem com filtros para crianças. Imagina essas crianças, que não comiam siri porque ele comia os corpos. Imagina isso chegar nas crianças. Não posso não dizer que a guerra traz isso. E está acontecendo em regiões do mundo agora, em regiões que têm crianças também. E elas se deparam com esse terror." Na mesma linha de Clarice, as ilustrações de Felipe Cavalcante trazem um tom solar para o livro, com tonalidades que combinam o azul escuro da noite com o colorido néon das criaturas marinhas.

Serviço:

De Roger Mello e Felipe Cavalcante. Global, 154 páginas. R$ 110,75. Lançamento hoje, às 16h

na Livraria Porão - Livro e Café (SHCN CLN 405,

Bloco D, Loja 67)