Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (24/11)

EGOÍSMO - Data estelar: Lua cresce em Capricórnio.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nenhuma tecnologia nem arma de destruição em massa vai, nunca jamais, extinguir nossa humanidade, o que faz nossa humanidade decair, involuir e brutalizar é o egoísmo, e essa atitude existencial não é provocada por genética nem por educação nem muito menos pela influência das redes sociais; o egoísmo ou o altruísmo são decisões morais subjetivas.



Nossa humanidade é fascinada pelo egoísmo e olha com desconfiança o altruísmo, por isso, apesar de ser devota em suas religiões de preferência, mesmo assim adere ao darwinismo materialista, desvalorizando a faísca subjetiva de Vida que lhe outorga a capacidade de fazer escolhas morais, insistindo em que suas escolhas são fruto de reações químicas e fisiológicas do cérebro, determinadas geneticamente e que, portanto, a subjetividade seria apenas uma fabulação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): As emoções não precisam ser um turbilhão descontrolado, as emoções são experiências ricas, que conduzem a alma a fazer escolhas sinceras, ou pelo contrário, a tentar maquiar o que verdadeiramente sente. São escolhas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Quando as pessoas são verdadeiramente sinceras, elas parecem agressivas, mas isso só é assim porque nos acostumamos mais com mentirinhas confortáveis do que com suportar a verdade, doa a quem doer. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): Com mínimo esforço vai dar para arrumar essas coisas que ficaram soltas ao longo do tempo. Coisas pequenas, mas que, acumuladas, dão aquela dor de cabeça, tanto quanto a culpa por ter procrastinado os deveres.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Um pouco de loucura de vez em quando é necessário, porque a alma não deve ficar o tempo inteiro, sem interrupção, cingida às formalidades que obstaculizam a expressão de seus desejos viscerais. Essa é a loucura saudável.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Você chegou a um momento da vida em que não é mais possível recuar ao passado, que já foi perdido e encerrado, e a partir de agora o assunto será reconstruir seu destino sobre bases mais verdadeiras e seguras. Você pode.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Todas essas conversas que anima sua alma podem ser bem positivas, mas precisam ser monitoradas, para você não cair em golpes. O entusiasmo é sagrado, mas também pode distorcer seu entendimento sobre o que acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Contas claras preservam os bons relacionamentos. Às vezes é difícil cobrar as dívidas de pessoas consideradas amigas ou apenas próximas, mas nesta parte do caminho isso se tornou essencial. Contas claras.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Apesar de você pretender se expressar com total clareza, isso não garante que as pessoas entenderão o que você comunica. Portanto, é melhor você se expressar pela mera vontade de o fazer, sem se apegar aos resultados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Essa clareza toda que você tem quando conversa interiormente com sua própria alma não é fácil de ter com as pessoas, conversando aberta e objetivamente. Porém, toda tentativa nesse sentido vale muito a pena.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): De vez em quando as pessoas ficam leves e divertidas e vale a pena aproveitar essa onda, antes de retornarem ao discurso de queixas e lamentos sobre tudo e sobre todos. A leveza e alegria são fatores indispensáveis.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Não importam tanto os resultados do que você fizer, o que importa mesmo é que você faça, que continue fazendo, porque sem perceber, em algum momento inefável do futuro, você chegará ao objetivo, com muita alegria.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Mais clareza e sinceridade da parte da vida sobre o que anda acontecendo seria impossível de digerir. Sua alma há de se considerar abençoada por receber tantas informações, mesmo que essas contradigam seus dogmas.