Jeniffer Nascimento revela critérios para engatar novo relacionamento

Jeniffer Nascimento, atriz de Êta Mundo Melhor!, novela das seis da Globo, em que interpreta Dita, a protagonista da história, abriu o jogo sobre a vida pessoal e como anda a vida amorosa.

Em entrevista ao portal Gshow, a atriz, que está solteira desde o fim do casamento com o ator Juan Amorim, assegurou que os dois ficaram amigos, apesar do término, e que o elo se mantém vivíssimo devido a filha, Lara, de quase 2 anos, que tiveram.

"A cada duas semanas ele tenta vir ao Rio para ficar com a Lara. Agora está um pouco desafiador porque começou a ensaiar um musical. Mas ambos se falam todos os dias por videochamada. É bonita a relação deles, a de pai e filha. Tem uma conexão diferente. Não tem jeito. O pai com uma menina é outra história. Eles se dão muito bem", declarou Jeniffer Nascimento. Apesar de não estar à procura de um novo amor, a atriz contou que existe um pré-requisito específico e que lhe desperta interesse.

"Para ficar com alguém preciso ter uma ligação afetiva. Gosto de namorar. Não consigo sair ficando com alguém de forma aleatória. Preciso, minimamente, ter um interesse por aquela pessoa. Não tenho mais paciência de ficar por ficar", disse ela.





