Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (25/11)

DIFERENÇA NADA SUTIL

Data estelar: Lua cresce em Aquário.



A diferença entre o egoísmo e o altruísmo não é teórica nem conceitual, é bem prática, porque a atitude egoísta consiste em ficar de prontidão para se servir da realidade, enquanto a atitude altruísta promove a boa vontade de servir à mesma realidade.



Servir-se da realidade ou servir à realidade é o dilema moral subjetivo mais importante de todo e de qualquer ser humano, porque essa escolha vai nortear toda a construção do destino.



Quando somos egoístas, por exemplo, e fazemos juras de amor a alguém, na verdade calculamos de que maneira podemos nos servir dessa pessoa em particular, e assim, em vez de servir a ela, a todo momento surgirão discussões e atritos, nunca solucionados, porque ninguém se atreve a confessar o egoísmo que determina as ações práticas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 e 20/4)

Antes de as coisas acontecerem, a alma é tomada por pressentimentos, que nada mais são do que sentimentos antecipados aos acontecimentos, porque no mundo deles as coisas funcionam diferente, com outro tempo.

TOURO (nascimento entre 21/4 e 20/5)

Faça bons contatos e combine o que seja proveitoso para o maior número possível de pessoas envolvidas, porque quanto mais gente se beneficiar com seus movimentos, a vida será mais generosa com você em particular.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 e 20/6)

Vai dar tempo para tudo, portanto, elimine sumariamente a ansiedade, essa velha companhia que lhe oferece péssimos conselhos. Vai dar tempo para tudo, para suas ideias malucas e para dar conta das tarefas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 e 22/7)

Enquanto o cenário convida para você fazer o que bem entender e desejar, a mente argumenta que não seria possível, ou que seria perigoso, ou milhares de outras razões que tentam impedir seus movimentos livres. Não permita.

LEÃO (nascimento entre 23/7 e 22/8)

Você verá que tudo se soluciona com perfeição e que isso trará um alívio incalculável à sua alma. Esse tempo está bem próximo, mas ainda é necessário continuar com a atenção bem aguçada, e o ânimo lá em cima. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 e 22/9)

Fala-se muita coisa, promete-se mais ainda, o assunto agora é ver o quanto as pessoas vão entregar, porque se tudo ficar no discurso vai ser uma grande decepção. Force a situação para o lado da prática, isso sim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 e 22/10)

Arrume suas coisas, mantenha a confiança lá em cima, obstruindo o avanço da pérfida ansiedade, que só existe com um único destino, atormentar você. Confie nos mistérios da vida, mas não deixe de fazer a sua parte.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 e 21/11)

É bom pensar que as oportunidades não se perdem, porque a vida é generosa e as multiplica indefinadamente. Porém, ainda assim, fica um gosto de ressentimento quando a alma percebe que perdeu uma oportunidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 e 21/12)

Há sentimentos que é melhor não expressar na hora, que é melhor guardar para depois, quando houver um contexto em que não possam ser confundidos ou distorcidos pelas pessoas que verem você os manifestar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 e 20/1)

Socialize, porque ainda que não sinta o impulso nessa direção, se você transcender os resmungos e chiados que a alma faz diante da perspectiva de socialização, perceberá que acontecem coisas bem interessantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 e 19/2)

Foque nas questões práticas, agora não é hora de crises existenciais, porque mesmo que essas existam e continuem por trás dos bastidores, marcando o ritmo, nesta parte do caminho não apitam nada. Deixe de lado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 e 20/3)

Plante as sementes sem esperar resultados imediatos, não adianta forçar a natureza do destino, esse funciona de acordo com tempos que não são facilmente compreensíveis pela nossa humanidade, mas que funcionam com perfeição.