Com Chico César e Juliana Linhares, 'Outra defesa da Caatinga' ganha clipe

“Uma perda tá no ar da caatinga/E quem sente, dessa perda se ressente.” Diante da devastação do bioma nordestino, a resposta de Carlos Rennó foi a letra Outra defesa da Caatinga. Interpretada por Chico César, Juliana Linhares e pelo Quinteto da Paraíba, a música teve videoclipe lançado nas plataformas digitais. “As preocupações socioambientais impactam o meu trabalho desde sempre, mas isso se intensificou especialmente nas últimas duas décadas”, diz Rennó.

É dele o projeto Dois movimentos para a Caatinga, que faz parte do objetivo de mapear biomas brasileiros a partir de “canções militantes”. Para ele, a música tem “grande potencial na veiculação e propagação de uma mensagem como esta, da devastação ambiental”. “Por isso tende a tocar mais fácil e profundamente o coração e a cabeça das pessoas”, completa Rennó.

A música é composta de dois movimentos de um mesmo tema (leitmotiv). Para tanto, instrumentos clássicos, como violino e violoncelo, conduzem a harmonia. “Esse caráter erudito armorial havia surgido na obra do Chico César, no disco De uns tempos pra cá. Sugeri, então, que repetíssemos aquele encontro, com arranjos do maestro Adail Fernandes tocados pelo Quinteto da Paraíba”, explica o produtor César Lacerda.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel