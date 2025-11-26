Miss Universo 2025 denuncia ataques e acusações: "Tudo porque ganhei" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A mexicana Fátima Bosch, que se tornou a Miss Universo 2025, desabafou ao expor que considera a existência de uma campanha de ódio contra ela, após uma onda de críticas nas redes sociais devido a questionamentos de um ex-jurado do concurso.

Através do Instagram, a jovem, de 25 anos, comentou acerca da situação, em que durante sua participação na disputa lhe envolveram em escândalos que renderam o apoio de feministas, mas também acusações de que sua vitória foi manipulada.

"Tudo porque ganhei"

"Nos últimos dias, recebi insultos e ataques, e até mesmo desejos de morte por uma única razão: porque ganhei", escreveu Fátima Bosch. Na sequência, ela declarou ser "uma mulher que, como milhões no mundo, viveu na pele a violência que nasce do ódio, da desinformação, da incapacidade de alguns de verem uma mulher brilhar".

A onda de críticas começou dois dias antes de sua coroação no Miss Universo, com a renúncia de dois dos oito jurados do concurso. Uma das mensagens dirigidas a Bosch nas redes sociais, que ela reproduziu em sua publicação, dizia: "Espero que você morra amanhã. Você e sua família! Fraude! Que vergonha! Espero que você nunca encontre a felicidade e que seu karma chegue logo. Morra, vadia!".

