Projeto Tramas Fotográficas reúne André Vilaron e Camila Borges

A Mundo Vivo Galeria encerra a programação do projeto Tramas Fotográficas com a abertura de duas exposições individuais que dialogam entre si: Hei de estar à sua espera de André Vilaron, e Este Vermelho, de Camila Borges Luz. As mostras seguem abertas até 16 de dezembro, na Galeria Mundo Vivo.

Idealizado pelo fotógrafo e artista visual André Santangelo, o projeto convidou, ao longo do ano, duplas de fotógrafos para ocupar o espaço expositivo na Galeria com encontros, trocas e experimentações. A dupla Camila e Vilaron encerra o ciclo iniciado em junho, após passarem pela galeria nomes como Dalton Camargos e Rinaldo Morelia. Ao Correio, André e Camila falaram sobre a exposição.

A linguagem como tema: a fotografia que existe por si

Em Hei de estar à sua espera, André Vilaron parte da ideia de que a realidade não prescinde da imaginação para investigar o efêmero e o fugaz da imagem fotográfica. A série, marcada por preto e branco e composições que fogem do registro factual, se afasta de narrativas lineares e opera no campo do devir, como um processo em constante transformação.

“Eu queria trabalhar a fotografia não como registro, mas como criação de quase uma ficção construída pela própria linguagem fotográfica”, explica Vilaron. Algumas imagens vêm do arquivo pessoal, outras são recentes, mas todas orbitam a mesma busca: a potência expressiva da fotografia enquanto forma de ver.

“Eu forcei um pouco para que a edição tivesse essa pegada autoral, destacando o que a fotografia tem de particular enquanto linguagem. Fiquei muito feliz com o resultado”, afirma.

Este Vermelho: o corpo, o vento e o gesto

A exposição de Camila Borges Luz, Este vermelho, também investiga a sensibilidade, o tempo e a imaginação, mesmo que por caminhos distintos. As fotografias, trabalhadas majoritariamente em preto e branco, acionam o corpo, o movimento e o olhar como plataformas poéticas. O vermelho, presente em elementos pontuais, surge como força vital.

Camila conta que o processo de criação cresceu dentro do diálogo com Vilaron e com a estrutura do projeto. “Foram semanas muito ricas. Apesar de serem dois trabalhos distintos, existe um encontro evidente na sensibilidade dos olhares, no uso do preto e branco e nessa vontade de pensar a fotografia para além do registro”, diz.

Para ela, a parceria foi um processo de aprendizado. “O André tem muitos anos de experiência e vasto conhecimento. Ele foi um grande apoio para mim, e trocamos dúvidas, angústias, ideias. Foi uma ótima dupla.”

Um espaço que provoca encontros

Tramas Fotográficas se consolidou, em 2025, como uma iniciativa que coloca a fotografia em movimento dentro da cidade. Expor em duplas, como destaca Vilaron, é parte essencial do modelo: “A ideia era que cada dupla pensasse junto como ocupar o espaço. Esse processo de troca foi muito bacana, e criou um ano inteiro de conversas entre fotógrafos e artistas visuais de Brasília.”

Serviço

Hei de estar à sua espera e Este Vermelho

As exposições são na Galeria Mundo Vivo (Asa Norte CLN 413 BL D), e seguem até o dia 16 de dezembro, com entrada gratuita. Sempre de terça a sábado.

