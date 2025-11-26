Projeto Tramas Fotográficas reúne André Vilaron e Camila Borges

A Mundo Vivo Galeria encerra a programação do projeto Tramas Fotográficas com a abertura de duas exposições individuais que dialogam entre si: Hei de estar à sua espera de André Vilaron, e Este Vermelho, de Camila Borges Luz. As mostras seguem abertas até 16 de dezembro, na Galeria Mundo Vivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia também: Rogério Flausino interpreta Cazuza em tributo no Ulisses Guimarães
Idealizado pelo fotógrafo e artista visual André Santangelo, o projeto convidou, ao longo do ano, duplas de fotógrafos para ocupar o espaço expositivo na Galeria com encontros, trocas e experimentações. A dupla Camila e Vilaron encerra o ciclo iniciado em junho, após passarem pela galeria nomes como Dalton Camargos e Rinaldo Morelia. Ao Correio, André e Camila falaram sobre a exposição.
A linguagem como tema: a fotografia que existe por si
Em Hei de estar à sua espera, André Vilaron parte da ideia de que a realidade não prescinde da imaginação para investigar o efêmero e o fugaz da imagem fotográfica. A série, marcada por preto e branco e composições que fogem do registro factual, se afasta de narrativas lineares e opera no campo do devir, como um processo em constante transformação.
Leia também: "Stranger Things 5": criadores apontam episódios para rever antes da estreia
“Eu queria trabalhar a fotografia não como registro, mas como criação de quase uma ficção construída pela própria linguagem fotográfica”, explica Vilaron. Algumas imagens vêm do arquivo pessoal, outras são recentes, mas todas orbitam a mesma busca: a potência expressiva da fotografia enquanto forma de ver.
Leia também: "Far Cry" vai virar série no Disney+ com produtores de "Alien: Earth"
“Eu forcei um pouco para que a edição tivesse essa pegada autoral, destacando o que a fotografia tem de particular enquanto linguagem. Fiquei muito feliz com o resultado”, afirma.
Este Vermelho: o corpo, o vento e o gesto
A exposição de Camila Borges Luz, Este vermelho, também investiga a sensibilidade, o tempo e a imaginação, mesmo que por caminhos distintos. As fotografias, trabalhadas majoritariamente em preto e branco, acionam o corpo, o movimento e o olhar como plataformas poéticas. O vermelho, presente em elementos pontuais, surge como força vital.
Leia também: Antes e depois de Wanessa Wolf impressiona internautas
Camila conta que o processo de criação cresceu dentro do diálogo com Vilaron e com a estrutura do projeto. “Foram semanas muito ricas. Apesar de serem dois trabalhos distintos, existe um encontro evidente na sensibilidade dos olhares, no uso do preto e branco e nessa vontade de pensar a fotografia para além do registro”, diz.
Leia também: Miss Universo 2025 denuncia ataques e acusações: "Tudo porque ganhei"
Para ela, a parceria foi um processo de aprendizado. “O André tem muitos anos de experiência e vasto conhecimento. Ele foi um grande apoio para mim, e trocamos dúvidas, angústias, ideias. Foi uma ótima dupla.”
Um espaço que provoca encontros
Tramas Fotográficas se consolidou, em 2025, como uma iniciativa que coloca a fotografia em movimento dentro da cidade. Expor em duplas, como destaca Vilaron, é parte essencial do modelo: “A ideia era que cada dupla pensasse junto como ocupar o espaço. Esse processo de troca foi muito bacana, e criou um ano inteiro de conversas entre fotógrafos e artistas visuais de Brasília.”
Serviço
Hei de estar à sua espera e Este Vermelho
As exposições são na Galeria Mundo Vivo (Asa Norte CLN 413 BL D), e seguem até o dia 16 de dezembro, com entrada gratuita. Sempre de terça a sábado.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Flipar Árvore absorve partículas de ouro pela raiz na Austrália
- Flipar Pra quem não viu: Comandante morre em pleno voo e copiloto salva passageiros e tripulantes
- Diversão e Arte ‘Stranger Things’: relembre o que rolou em Hawkins antes da estreia da 5ª temporada
- Turismo Black Friday no turismo de aventura: como escolher com segurança e responsabilidade
- Flipar Empresa desenvolve robô que imprime casa de 200 m² em menos de 24 horas
- Política Gleisi: isenção do IR é 'uma das mais importantes vitórias de Lula'