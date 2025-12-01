Cia Em Comma leva espetáculo sobre a terceira idade às cidades do DF

O espetáculo As lágrimas negras de tímel de Gilda Presley, da Cia Em Comma de Teatro, leva a Planaltina, Ceilândia e Samambaia reflexões sobre a terceira idade, aceitação e busca pelo reconhecimento. As apresentações serão entre os dias 3 e 11 de novembro, com entrada gratuita.

As lágrimas negras de rímel de Gilda Presley é um monólogo interpretado pelo ator Carlos Neves e mistura musical, comédia e drama. A narrativa segue a vida de Evilásio Praxedes, professor aposentado, artista noturno e homem gay na terceira idade. O espetáculo revive a história de amor entre Evilásio e Benjamin, antiga paixão do protagonista.

A estreia da peça é nesta quarta-feira (3/12), com sessões às 9h e 15h, no Cras de Planaltina (Área especial H lote 06). Na quinta-feira (4/12), o espetáculo vai ao Cras de Samambaia Sul (QN317 A/E 02), para sessões às 10h e 14h. Por último, é a vez do Cras de Ceilândia Sul (QNM 15 Módulo A, Área Especial), no dia 11 de dezembro, com apresentações às 10h e 14h30.

Serviço

As Lágrimas Negras de Rímel de Gilda Presley

Da Cia Em Comma de Teatro. Quarta-feira (3/12), às 9h e 15h, no Cras de Planaltina (Área especial H lote 06); quinta-feira (4/12), às 10h e 14h, no Cras de Samambaia Sul (QN317 A/E 02); em 11 de dezembro, às 10h e 14h30, no Cras de Ceilândia Sul (QNM 15 Módulo A, Área Especial). Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 16 anos. Todas as sessões disponibilizam tradução em libras e audiodescrição.