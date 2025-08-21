InícioDiversão e Arte
Cia em Comma encerra temporada de espetáculo gratuito nesta quinta (21/8)

"Um jantar para minha amiga Carlota" tem apresentação no CEF 312 de Samambaia hoje, às 20h

Madelene e Madelon Cabral celebram 35 anos de carreira com o espetáculo
Madelene e Madelon Cabral celebram 35 anos de carreira com o espetáculo "Um jantar para minha amiga Carlota", que encerra temporada de um mês nesta quinta-feira (21/8) - (crédito: Divulgação)

Com atuação das irmãs Madelon e Madelene Cabral, a peça Um jantar para minha amiga Carlota chega à última exibição nesta quinta-feira (21/8), no CEF 312 de Samambaia, às 20h. O espetáculo estreou em 23 de julho e também foi encenado no Gama, Recanto das Emas e em Taguatinga. A entrada é gratuita

Na história, Irene (Madelene Cabral) e Carlota (Madelon Cabral) são amigas de longa data que se reencontram após o falecimento de Fred, esposo de Irene. Mas o que começa como uma noite de confraternização logo se torna conflituoso. Enquanto os pratos não são servidos, risos sardônicos e momentos de tensão fazem com que a trama explore, com humor ácido, temas como relações abusivas, machismo e hipocrisias.

A peça, realizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, celebra os 35 anos de carreira artística das irmãs Madelene e Madelon Cabral, atrizes com longa trajetória no cenário cultural do DF.

Serviço:

Um jantar para minha amiga Carlota (Cia em Comma),

No CEF 312 de Samambaia, hoje às 20h. Entrada gratuita. Classificação indicativa 14 anos.

