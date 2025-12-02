Fábio Nascimento vive resgate afetivo e histórico em campanha de moda

Brasiliense radicado no Rio de Janeiro, Fábio Nascimento vive um momento de rara convergência na carreira. Enquanto milhares de espectadores acompanham seu personagem, o agente federal Gilson, em mais uma temporada de Arcanjo Renegado (Globoplay), o ator de 48 anos expande suas fronteiras artísticas para a moda e se prepara para novos lançamentos no cinema. O convite para ser o rosto da campanha de verão 2026 do estilista carioca Hermes Inocencio, intitulada "MANSA", não é apenas um trabalho de modelo, mas um resgate histórico e afetivo.

"Esse momento pra mim está sendo muito especial. A coleção do Hermes fala sobre minha ancestralidade e, ao mesmo tempo, vestiu muito bem", conta Nascimento, que passou pela moda nos anos 2000, com trabalhos para Blue Man e Nike.

A ancestralidade referida ganha corpo e nome na campanha: Mansa Musa, um dos imperadores mais poderosos e ricos da história africana, que governou o Mali no século XIV. Para ele, interpretar essa figura foi mais do que um trabalho fotográfico; foi uma afirmação política e identitária.

"Me fez lembrar o que minha falecida mãe sempre me dizia: 'Meu filho, nós não somos descendentes de escravos, somos descendentes de reis e rainhas'", revela o ator, comovido. "Pra mim é fundamental recontar a história do nosso ponto de vista... Para mim é fundamental que as crianças ouçam, vejam e tenham sua autoestima fortalecida."

Ele compartilha uma lembrança dolorida da escola: o constrangimento nas aulas de história sobre escravidão, onde se via reduzido à "política dos três P" ("Preto tinha direito a Pano pra vestir, Pão pra comer e Pau pra andar na linha"). "Eu sentia um peso terrível... queria sumir." A campanha "MANSA" se torna, assim, um antídoto poderoso contra essas narrativas, reposicionando a figura negra no panteão do poder e da realeza.











Consolidação na tela

Enquanto modela como um imperador, Fábio Nascimento também consolida seu espaço como um dos nomes fortes do audiovisual brasileiro. Seu personagem em Arcanjo Renegado, o agente Gilson, que ingressou na segunda temporada e tornou-se um pilar da narrativa na quarta temporada, atualmente no ar.

"O crescimento do Gilson desde a segunda temporada traz identificação para o grande público, que tem sua vida cotidiana mas que pode progressivamente começar a ter um protagonismo na vida", analisa. Com as gravações da quinta temporada já concluídas, ele adianta: "Podem esperar muita ação, muita tensão... Podem esperar torcer pelo Gilson ou escolher ficar com muita raiva dele."

No cinema, o ator está em cartaz no longa Kali – O anjo vingador (Prime) e também integra o elenco de Jogo de xadrez, na mesma plataforma. Além disso, vive o sargento que incentivou Mauricio de Sousa no exército em outra produção cinematográfica. "É incrível viver uma cena que realmente aconteceu", comenta sobre o papel. "Todos nós crescemos com a literatura do Maurício de Sousa... é algo brasileiro, algo nosso."

Sobre a atração por personagens intensos e dramáticos, comuns em sua filmografia recente, ele reflete: "É um privilégio poder emprestar minhas emoções, memória, e raciocínio elaborado para eles... Personagens com carga dramática me permitem transitar em lugares diferentes de forma livre."

A complexidade de Fábio Nascimento vai além dos sets. Ele é também CEO da Riodrone, uma empresa de tecnologia com drones. Sua formação multifacetada — que inclui ciências aeronáuticas, direito, faixa preta em jiu-jitsu e cursos de atuação com mestres como Camila Amado e Cecil Thiré — é um combustível criativo. "O jiu-jitsu me deu a disciplina para seguir em frente... te deixa mais 'casca grossa'", diz. "A aviação e o direito me deram uma estabilidade financeira, o que me fez poder me dedicar à arte sem ter a obrigação."

Uma experiência fundamental foi morar em Nova York aos 18 anos, trabalhando em subempregos. "Lá eu entendi o que é ser invisível ao colocar um uniforme... Os clientes do posto não me olhavam nos olhos", relembra. "Ao voltar ao Brasil aprendi a olhar todo mundo nos olhos, do porteiro ao presidente."

Raízes: de Brasília ao Rio

Nascido em Brasília e radicado no Rio desde os 12 anos, ele guarda da capital memórias afetivas de um foguete amarelo no Parque da Cidade, que na infância "parecia que iria me levar até a lua". A mudança para o Rio seguiu a transferência do pai, militar, e o desejo das irmãs de estudarem. "Era raríssimo ver pessoas pretas nas universidades de elite", observa sobre a conquista das quatro irmãs, que se formaram em medicina, direito, letras e biomedicina.

Sobre a jornada desde o reality show Hipertensão (2002) até agora, ele vê "um caminho de muito aprendizado". E mesmo com a crescente visibilidade, brinca: "Ainda vai ter gente dizendo que estou começando e que fiz sucesso do nada."

A autenticidade, tão elogiada em sua atuação, é um princípio de vida. "Eu levo pra cena o que busco na vida: busco falar sempre a verdade", afirma. "Se eu acredito e meu colega de cena acredita, o público em casa também acredita", conclui.

O estilista Hermes Inocencio e o ator e modelo Fabio Nascimento (foto: Daniel Pinheiro)

Um ícone da moda masculina carioca

Oriundo da serra fluminense, o estilista Hermes Inocêncio transformou seu nome, herdado do avô italiano, em sinônimo de ousadia e eclecticismo na moda masculina carioca. Sua paixão pela costura, despertada na juventude, evoluiu para a criação de uma grife própria em 1994, lançada com sucesso no badalado Bazar Chique do Galeria Café, em Ipanema, ponto em que permaneceu por 18 anos. Sua marca, que se tornou referência e conquistou a fidelidade de uma legião de artistas, músicos, atores e até astros do futebol internacional, como o galã Alexandre Nero e o futebolista argentino Caniggia, consolidou-se como destino obrigatório para quem busca um estilo único e fora dos padrões, frequentemente requisitado também para produções teatrais, cinematográficas e televisivas.

Neste 13 de dezembro, Hermes Inocêncio celebra uma década de sucesso de sua loja física em Ipanema com um lançamento que reflete sua identidade criativa. A ocasião marcará a apresentação da coleção Verão 2026, uma viagem histórica e estética inspirada no poderoso imperador africano Mansa Musa, que governou o Mali no século XIV. O estilista promete surpreender mais uma vez, conduzindo o público por essa jornada com cortes inovadores e uma paleta rica, reforçando sua reputação como um criador antenado e capaz de traduzir narrativas grandiosas em moda contemporânea sem gênero.

