Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (04/12)

Data estelar: Lua Cheia em Gêmeos.

Para a psicologia, o melhor que um humano poderia ser é neurótico, porque dentre os transtornos psíquicos esse seria o que melhor se acomodaria à preservação da civilização, mas, ainda bem, sermos humanos não se circunscreve à psique, somos muito mais, somos além.

Todo o além que podemos ser, no entanto, é ignorado por nós a maior parte do tempo, porque na dinâmica neurótica de nossa suposta atividade saudável, nos agarramos a certezas morais para esconder nossa ignorância, certezas como a de que, por exemplo, tudo que de melhor um ser humano poderia almejar é ser neurótico.

O apego à ignorância é nosso maior defeito, mas como a mente é feita para perceber, ela precisa ser distraída para continuar garantindo a ignorância. Entra em campo o deleite com as fofocas e a carnificina.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O horizonte se amplia e, por isso, a alma contempla a complexidade do panorama que terá de administrar nos próximos tempos. Que isso sirva para sua alma se motivar a fazer mais do que o habitual, se atrevendo a ir além.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Experiências prazerosas e dolorosas se misturam no caminho de todo ser humano. Ideal seria que não preferíssemos nem umas nem as outras, mas para isso teríamos de ter transcendido o entendimento normal das coisas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As comoções nos relacionamentos precisam ser administradas com sabedoria, em vez de tirar conclusões apressadas. Tenha em mente que, como é Lua Cheia, as tensões aumentam e nem sempre as pessoas as administram bem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem tudo que você observa acontecendo é do seu gosto, mas agora não seria hora de intervir, porque provavelmente o tiro sairia pela culatra. Procure anotar suas observações e esperar pelo momento certo de agir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nesta época acontecem muitos compromissos sociais, porém, nem todos enriquecem sua alma, porque são obrigatórios. Apesar dos deveres, reserve um tempo para se aproximar das pessoas com que sua alma se sente à vontade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De erro em erro vai se conhecendo toda a verdade e, também, vai se aprimorando o que precisa ser feito para que os resultados sejam satisfatórios. Tenha isso em mente, para agir e não ter medo de se equivocar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O enriquecimento que todo ser humano busca é o financeiro, mas nem sempre as pessoas ricas são verdadeiramente ricas, muitas delas se comportam de maneira miserável. O enriquecimento espiritual é fundamental.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em muitos momentos, sua necessidade de estar no domínio da situação não passa de uma forma de medo, mas como o medo é uma fragilidade, raramente sua consciência o aceita. Só cuide para não haver agressividade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Em vez de as pessoas se entenderem, elas provocam divisões e se convencem de essas serem irreconciliáveis. Tudo isso é teoria, argumentação e sofisma, porque na prática todo mundo poderia se entender muito bem.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Dá vontade de fazer algumas diabruras, porque a alma não é destinada a viver em contenção. Não é possível se ajustar às formalidades e pertinências o tempo inteiro, de vez em quando é preciso fazer travessuras.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há pessoas que são chatas mesmo, e que em certos momentos parecem decididas a fazer parte do seu cenário. Contorne a situação com delicadeza, mas sem deixar de ser firme, e se não funcionar, chute na canela.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

São tantas distrações neste tempo de final de ano que sua alma corre o risco de perder o foco do que realmente importa, a produtividade. Portanto, resista, evite as distrações, descanse, mas se dedique a produzir.