Como foi a audição secreta de Rosalía no Cristo Redentor

Poucas experiências de lançamento conseguiram provocar tanta curiosidade quanto a audição secreta que Rosalía realizou aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cantora, compositora e produtora vencedora do Grammy esteve no Brasil para se apresentar para pouco mais de 30 convidados no domingo (30/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A proposta era transformar o monumento mais simbólico do país em um espaço de imersão sonora, onde espiritualidade e arte se encontrassem. Entre as músicas tocadas, o público pôde ouvir partes de Lux ao lado de Rosalía, criando um momento quase ritualístico cujo impacto emocional foi reforçado pelo cenário.
O evento também teve um desdobramento social. A Sony Brasil anunciou apoio ao Centro de Acolhimento à Mulher Nossa Senhora do Parto, do Consórcio Cristo Sustentável, que oferece suporte a mulheres, gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade. Criado em 2014, o centro presta atendimento psicológico, orientação social, apoio jurídico, cuidados materno-infantis e distribui enxovais e fraldas. Rosalía, por sua vez, doou itens autografados para um leilão que beneficiará os projetos sociais da instituição.
A recepção da artista no Santuário foi marcada por admiração. “Rosalía conquistou-nos com sua simplicidade e altíssima técnica vocal, criando uma estética hipnotizante. O Cristo Redentor tem seus braços abertos para essa grande artista mundial”, afirmou Padre Omar, Reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.
A artista também recebeu elogios do Cardeal José Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que comentou recentemente, em Cabo Verde: “Os artistas são sensores. Quando uma criadora como a Rosalía fala de espiritualidade, significa que ela capta uma profunda necessidade na cultura contemporânea de se aproximar de razões espirituais, de cultivar uma vida interior, de valorizar a experiência religiosa como uma experiência fundamental.”
Lux é o quarto álbum da cantora e nasceu como uma obra imersiva, gravada com a Orquestra Sinfônica de Londres sob regência de Daníel Bjarnason. Além de estrear como álbum internacional #1 no Spotify Brasil e alcançar a primeira posição global — a maior estreia da carreira de Rosalía —, o projeto conta com colaborações femininas de peso, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e Yahritza, além da participação do coro Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana e Yves Tumor.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A crítica internacional tem respondido com entusiasmo: a Rolling Stone deu 5 estrelas e destacou a fusão entre referências clássicas e contemporâneas; a Associated Press descreveu o trabalho como um “milagre fonético”; e a NPR ressaltou a forma como o álbum entrelaça elementos humanos e espirituais.
Ver essa foto no Instagram
Saiba Mais
- Diversão e Arte Sertanejos dominam Spotify no Brasil em 2025; Henrique & Juliano lideram
- Diversão e Arte Wagner Moura se encontra com Martin Scorsese em Nova York; veja
- Diversão e Arte Sem nenhuma mulher, os 10 cantores que dominaram o Spotify em 2025
- Diversão e Arte Nova namorada de Gabriel Medina é aprovada pela sogra
- Diversão e Arte Nizam fala a verdade sobre abandonar conteúdo adulto
- Diversão e Arte Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons e João Gomes
- Diversão e Arte Sabrina Carpenter repudia uso de "Juno" em vídeo anti-imigração da Casa Branca
- Diversão e Arte 2ª edição do Sarauê tem quatro poetas convidados e microfone aberto
- Diversão e Arte Artista queer brasiliense, Gahbi emenda segundo papel no cinema em 2025