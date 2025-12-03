Como foi a audição secreta de Rosalía no Cristo Redentor

A espanhola reuniu fãs para ouvir 'Lux' no topo do monumento e reforçou apoio ao Santuário com doações anunciadas no evento - (crédito: Anderson Márcio / Divulgação )

Poucas experiências de lançamento conseguiram provocar tanta curiosidade quanto a audição secreta que Rosalía realizou aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A cantora, compositora e produtora vencedora do Grammy esteve no Brasil para se apresentar para pouco mais de 30 convidados no domingo (30/11).

A proposta era transformar o monumento mais simbólico do país em um espaço de imersão sonora, onde espiritualidade e arte se encontrassem. Entre as músicas tocadas, o público pôde ouvir partes de Lux ao lado de Rosalía, criando um momento quase ritualístico cujo impacto emocional foi reforçado pelo cenário.

O evento também teve um desdobramento social. A Sony Brasil anunciou apoio ao Centro de Acolhimento à Mulher Nossa Senhora do Parto, do Consórcio Cristo Sustentável, que oferece suporte a mulheres, gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade. Criado em 2014, o centro presta atendimento psicológico, orientação social, apoio jurídico, cuidados materno-infantis e distribui enxovais e fraldas. Rosalía, por sua vez, doou itens autografados para um leilão que beneficiará os projetos sociais da instituição.

A recepção da artista no Santuário foi marcada por admiração. “Rosalía conquistou-nos com sua simplicidade e altíssima técnica vocal, criando uma estética hipnotizante. O Cristo Redentor tem seus braços abertos para essa grande artista mundial”, afirmou Padre Omar, Reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor.

A artista também recebeu elogios do Cardeal José Tolentino de Mendonça, Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, que comentou recentemente, em Cabo Verde: “Os artistas são sensores. Quando uma criadora como a Rosalía fala de espiritualidade, significa que ela capta uma profunda necessidade na cultura contemporânea de se aproximar de razões espirituais, de cultivar uma vida interior, de valorizar a experiência religiosa como uma experiência fundamental.”

Lux é o quarto álbum da cantora e nasceu como uma obra imersiva, gravada com a Orquestra Sinfônica de Londres sob regência de Daníel Bjarnason. Além de estrear como álbum internacional #1 no Spotify Brasil e alcançar a primeira posição global — a maior estreia da carreira de Rosalía —, o projeto conta com colaborações femininas de peso, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e Yahritza, além da participação do coro Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana e Yves Tumor.

A crítica internacional tem respondido com entusiasmo: a Rolling Stone deu 5 estrelas e destacou a fusão entre referências clássicas e contemporâneas; a Associated Press descreveu o trabalho como um “milagre fonético”; e a NPR ressaltou a forma como o álbum entrelaça elementos humanos e espirituais.











