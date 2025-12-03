Disco de canções inéditas de Hermeto Pascoal tem data de lançamento marcada

Entre 1982 e 1985, Hermeto Pascoal escreveu peças para instrumentos de sopro até então inéditas. O material será lançado na próxima quarta-feira (10/12), nas plataformas digitais e em vinil. O álbum reúne os flautistas Aline Gonçalves, Andrea Ernest Dias, Carlos Malta, Eduardo Neves e Marcelo Martins. O piano de Marcelo Galter e o trombone de Rafael Rocha também reforçam as faixas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto resulta do acesso ao vasto acervo de partituras de Hermeto, digitalizado pelo multi-instrumentista mineiro Felipe José. Algumas das obras não chegaram a ser nomeadas por Hermeto. Nesses casos, são utilizados títulos descritivos com numeração que não pretende sugerir cronologia.

Leia também: 2ª edição do Sarauê tem quatro poetas convidados e microfone aberto

O disco é composto por seis faixas no lado A: Amigo Sion, Suíte mundo bom (dedicada a Odette Ernest Dias), Duo de flautas n.º 1 (dedicado a Celso Woltzenlogel), Quarteto de flautas e piano n.º 1, Quinteto de flautas e piano n.º 1 e Quarteto de flautas n.º 1.

No lado B, há nove canções. Quarteto de flautas n.º 2, Quarteto de flautas n.º 3, Duo de flautas n.º 2 (dedicado a Celso Woltzenlogel), Quarteto de flautas n.º 4, Quarteto de flautas e trombone n.º 1, Quarteto de flautas e trombone n.º 2, Quarteto de flautas e trombone n.º 3, Quarteto de flautas e trombone n.º 4 , Quarteto de flautas e trombone n.º 5. A gravadora responsável pelo projeto é a Rocinante.