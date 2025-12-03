Konami e Player1 se unem para a Romário Cup, torneio de eFootball

Em homenagem ao Baixinho da seleção canarinho, campeonato exclusivamente brasileiro vai levar dois brasileiros para disputar o eFootball na Espanha. - (crédito: Divulgação/Konami)

A Player1 Gaming Group, juntamente com a Konami, vai realizar um campeonato inédito de eSports, com a primeira edição da Romário Cup. O novo torneio oficial de eFootball homenageia o ex-jogador da seleção canarinho e ídolo do Vasco e do Flamengo, Romário. A copa é totalmente dedicada à comunidade brasileira e a competição vai realizar a partida final presencialmente nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, na Arena AfroGames, em Ipanema, no Rio de Janeiro. O evento vai contar com transmissão oficial no canal do eFootball no YouTube a partir das 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Romário Cup inaugurou o fluxo oficial no cenário competitivo do game de futebol virtual que levará dois jogadores brasileiros — um de Console e outro de Mobile — às seletivas presenciais do FC Barcelona em janeiro de 2026, com tudo pago pela organização. Já os vencedores da etapa espanhola garantirão vagas diretas na fase final do mundial de eFootball em 2026. Essa é a primeira vez que um torneio brasileiro integra formalmente o circuito global do eFootball Championship.

Para a Player1, a iniciativa representa um avanço estratégico do posicionamento da agência dentro do ecossistema internacional dentro das competições de eSports.

“Há muito tempo o Brasil vem evoluindo rumo ao palco mundial de eFootball, e a Romário Cup nasce justamente para consolidar essa trajetória”, destaca Tchê Vargas, co-fundador da Player1. “A estrutura que construímos com a Konami coloca os nossos talentos em contato direto com o FC Barcelona, disputando uma vaga global em iguais condições profissionais com jogadores do mundo todo. É o tipo de projeto que transforma carreiras, movimenta a comunidade e demonstra o potencial da indústria brasileira quando unimos talento, estratégia e visão.”

Leia Mais: Marvel Cosmic Invasion é um mix consistente entre diversão e nostalgia

A escolha da Arena AfroGames também reafirma o simbolismo do espaço como polo de inspiração para a comunidade de novos atletas e celebra uma parceria histórica entre Player1 e AfroGames, construída desde 2019.

Leia Mais: Fortnite inicia capítulo 7 com grande evento apoteótico e destruição do ônibus de batalha

“Também é importante valorizar o papel do AfroGames e de sua Arena, que se tornaram símbolos do impacto social que o ecossistema dos games pode gerar. Estarmos juntos desde 2019 reforça essa construção coletiva e dá ainda mais significado à realização da final de um torneio internacional neste espaço”, completa Tchê.A operação liderada pela Player1 envolve todas as frentes da competição: concepção, planejamento, execução, transmissão, gestão de talentos, conteúdo e campanha de promoção.

A final da Romário Cup contará com a participação de Negrete - Embaixador Global do eFootball, Black Will como host, Guerreiro Narrador e Juliano TDB dividindo a bancada com narração e comentários. A transmissão oficial será realizada no canal da Konami no YouTube.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Romário Cup, anunciada durante a edição de Brasil Game Show 2025, em outubro, reforça também o compromisso da Konami em fomentar o cenário competitivo no Brasil e inaugura um marco competitivo para a comunidade, conectando clubes internacionais, talentos locais e o público brasileiro.