Flávio Delli encerra a turnê em Brasília, com convidados especiais

Lucas Maia
O cantor Flávio Delli encerra sua turnê pelo Brasil na sua cidade natal, Brasília. O show é neste sábado (6/12), a partir das 20h, na Infinu Comunidade Criativa. Para essa noite especial, ele convida Roberta Campos e Ana Cañas. Os ingressos custam a partir de R$30 na plataforma Shotgun.
Flávio traz as músicas do seu álbum ‘O Amor é um Pequeno Intervalo Entre Duas Saudades’ que foram apresentadas pelo país. O músico é recordista de público na Infinu como artista local. Neste sábado, ele canta com a banda completa, com faixas do álbum, novos arranjos e sua presença de palco marcante.
Além disso, ele apresenta pela primeira vez seu novo single feito após o disco, que encaminha para o lançamento do próximo álbum, ‘Vai pela Sombra’, com previsão para estar disponível nas plataformas de música em 2026. A música utiliza a abordagem poética tradicional de Delli utiliza um olhar sobre afetos, liberdade e amor que fogem do tradicional.
Serviço
Neste sábado (6/12), a partir das 20h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós). Os ingressos custam a partir de R$30 no site da plataforma Shotgun. Classificação indicativa não recomendado para menores de 12 anos.
