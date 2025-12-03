Diretor de God of War nega que imagem misteriosa do Game Awards seja sobre a franquia

Desde que Geoff Keighley, do The Game Awards, publicou em seu X (antigo Twitter) uma imagem de uma estátua misteriosa, muitas teorias começaram a circular sobre a relação dela com alguma franquia grande. Foi especulado entre os fãs do mundo dos games que a escultura poderia ter ligação com Diablo IV, da Blizzard, ou talvez God of War, da Santa Mônica, ou até o futuro próximo jogo da Housemarque, desenvolvedora de Returnal, Saros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO





Cory Barlog was just in chat on my stream and confirmed this is NOT God of War related. https://t.co/HrurGYFpVr pic.twitter.com/pCkLcHSMJH — Luke Stephens (@LukeStephens) December 1, 2025

“Cory Barlog acabou de entrar no chat da minha transmissão e confirmou que isso NÃO tem relação com God of War.”

Cory Barlog, diretor da franquia God of War,apareceu no chat da live do criador de conteúdo Luke Stephens e foi direto ao falar sobre a estátua: “não, não é God of War”. Com esse comentário, os fãs descartaram qualquer possibilidade de conexão entre a escultura e um possível anúncio da franquia no evento.

Alguns também acreditaram que fosse algo relacionado com uma próxima expansão de Diablo IV, como alegou o jornalista Jez Corden, do Windows Central. Porém, logo essa teoria foi descartada pelo também jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, que diz saber do que se trata a estátua e a instalação não tem nada a ver com o jogo da Blizzard, mas que não planeja informar de qual título se trata.

“Não faço ideia de onde Jez tirou isso, mas essa estátua não é uma referência à expansão de Diablo IV. No momento, não pretendo divulgar o que é, desculpem, mas é algo bom.”, escreveu Schreier no ResetEra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Contudo, a espera para descobrir sobre o que se trata a estátua não será longa, já que deve ocorrer durante a cerimônia de premiação do TGA, no dia 11 de dezembro. O evento vai contar com transmissão ao vivo e gratuita no canal do The Game Awards.