Dom Pedro II por Dom Pedro II traz citações inéditas do imperador

Livro organizado João de Orleans e Bragança, Dom Pedro II por Dom Pedro II traz citações inéditas do último imperador brasileiro - (crédito: Domínio Público)

João de Orleans e Bragança lança, ao lado da autora e pesquisadora Chiara Ciodarot, o livro Dom Pedro II por Dom Pedro II. A obra literária traz um acervo raro de materiais relacionados ao último imperador brasileiro, composto por citações inéditas e registros de anotações, diários, cartas, cadernetas e discursos que documentam pensamentos íntimos do filho mais novo de Pedro I.

A estreia do livro é celebrada concomitantemente com a semana do bicentenário de nascimento de Dom Pedro II, nascido em 2 de dezembro de 1825. Nesta sexta-feira (5/12), os organizadores da obra estarão presentes em evento de lançamento na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi São Paulo, a partir das 19h.

Escritas a mão, as reflexões de Dom Pedro II expostas no livro abordam tópicos como educação, saúde pública, escravidão, corrupção, política, administração do Estado e liberdade civil. “Sem educação generalizada nunca haverá boas eleições; portanto, é preciso atender, o mais possível (sic), a essa importantíssima consideração” e “Sempre procurei não sacrificar a administração à política” são algumas das citações lembradas na obra.

Para além de rememorar os escritos de Dom Pedro II, o livro convida o leitor a mirar o Brasil do século 19 pelos olhos de quem liderou o país. O filho de Pedro I foi o imperador que por mais tempo comandou o país — seu reinado, de 1840 a 1889, durou quase meio século.

Serviço

Lançamento do livro Dom Pedro II por Dom Pedro II

5 de dezembro, às 19h, no Shopping Iguatemi São Paulo (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232, Piso 3 — Jardim Paulistano)

