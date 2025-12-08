Graciele Lacerda abriu o jogo sobre a maternidade. Ela, que é mãe de Clara, de 10 meses, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, afirmou que pôde realizar o sonho da maternidade com a chegada da pequena, e que apesar de receber ajuda de uma babá, busca viver a experiência de forma ampla.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a influenciadora digital detalhou: "Desde o início, antes da Clara nascer, eu falava: ‘Eu quero ter uma babá para me ajudar, mas eu quero ser mãe’. Eu desejei tanto ser mãe, foi uma coisa tão sonhada, e não ia ser diferente de eu deixar na mão de outras pessoas para fazer", disse.

Leia também: João Guilherme revela sonho de carreira internacional e mira no Oscar

Quando questionada por alguém sobre a precisão de ajuda, Graciele declarou: "Para me ajudar a fazer as coisas. Às vezes eu tenho um compromisso, ela está ali. Ela está à noite, ela está no quarto, mas não pra eu deixar de estar com a Clara o tempo todo", apontou.

"Sofro quando não consigo"

"Eu durmo com a babá [eletrônica] ligada. Mesmo tendo alguém lá, ela chorou, acordou, eu vou. Eu não deixo a pessoa ir lá: eu vou. Eu gosto de dar banho, eu tenho que dar o remédio, eu gosto de ser mãe. Eu desejei tanto… por que não, né? Eu tento fazer. Sofro quando não consigo estar com ela", declarou Lacerda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Graciele Lacerda detalha rotina com a filha com ajuda de babá: "Sofro quando não consigo" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.