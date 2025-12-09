InícioDiversão e Arte
Liniker lança música inédita em episódio do Tiny Desk Brasil

Artista apresenta "Charme", música inédita, no décimo episódio do projeto, marcando a primeira estreia musical já feita na versão brasileira

Aalém de revisitar sucessos de seus álbuns solo, Liniker estreia "Charme" diante do público reunido no escritório do Google - (crédito: Getty Images via AFP)

Liniker voltou ao universo do Tiny Desk, ocupando agora o cenário brasileiro da atração, que libera, nesta terça-feira (9/12), seu décimo episódio no YouTube. Com o reencontro, Liniker se torna a primeira artista a aparecer nas duas versões do projeto. Em 2017, ela cantou na versão norte-americana do programa, acompanhada dos Caramelows.

Diante da plateia que acompanhou as gravações dentro do escritório do Google, em São Paulo, Liniker apresentou a composição inédita Charme, que ainda não chegou às plataformas. A artista enquadrou o lançamento como um gesto de afeto em uma fase de crescimento da carreira, reforçando durante a gravação: “É um presente para o Tiny Desk e um presente para você”. A apresentação de Liniker marca a primeira vez que o Tiny Desk Brasil recebe um lançamento musical exclusivo.

A performance ainda percorreu músicas de seus dois álbuns solo, com destaque para Caju (2024), obra que moldou o impacto recente de Liniker na música brasileira. Produzido por Fejuca e Gustavo Ruiz, o disco ultrapassou 300 milhões de streams, rendeu quatro prêmios Multishow e levou a artista a um recorde: sete indicações ao Grammy Latino 2025, com vitórias em três categorias, incluindo Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Para construir a sonoridade do episódio, a cantora performou cercada por uma formação numerosa. Dividiram a mesa-palco Vitor Arantes (teclado), Ana Karina Sebastião (baixo), Mackson Kennedy (guitarra), Thiaguinho Silva (bateria), Bira Junior (sax e flauta), Felipe Aires (trompete) e Ed Trombone (trombone). Os vocais de apoio ficam com Thais Araújo, Lucas Samuel, Paulo Zuckini e Ingrid Valentine.

Durante a transmissão, Liniker celebrou o fato de o Brasil ter sua própria edição do projeto, lembrando que, na adolescência, descobriu inúmeros artistas por meio da versão dos Estados Unidos. Para a cantora, a chegada do formato ao país tem potencial de amplificar novos nomes em um território vasto e musicalmente diverso.

Lançado em 7 de outubro, o Tiny Desk Brasil marca a chegada oficial do formato da National Public Radio (NPR) à América Latina — e coloca o país ao lado de Japão e Coreia do Sul como um dos poucos a ter uma edição própria. Assim como no original, tudo é gravado ao vivo, em um espaço reduzido e sem amplificação de voz, preservando a proposta de intimidade que consagrou o projeto.

Confira:

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 09/12/2025 15:03
