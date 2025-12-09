Com textos de Clarice Lispector, peça gratuita chega à Biblioteca Nacional

Daniela Vasconcelos, Miriam Virna, Maria dos Prazeres, Letícia Abadia, Beatriz Parisi Pinheiro, leslie Carvalho e Maria Leo Araruna são as sete atrizes que interpretam texto inspirado em crônicas de Clarice Lispector - (crédito: Milena Vasconcelos)

Clarice em busca do outro entra em cartaz nesta quarta-feira (10/12), na Biblioteca Nacional, onde é exibido até sexta (12/12). O espetáculo gratuito é inspirado em crônicas de Clarice Lispector extraídas do livro A descoberta do mundo. “Os percursos possíveis para dar vida a essas palavras serão vivenciados em cena através de monólogos e músicas nesses diversos ambientes”, antecipa Delson Antunes, roteirista e diretor da peça.

Durante a encenação, o público é conduzido por um personagem, que é mestre de cerimônias, a sete espaços em três andares da biblioteca. O sarau-cênico-musical, como define Antunes, utiliza o método autoral “palavra como ação”. Os textos, em vez de lidos, são transformados em cena, com proposta de reproduzir também sensações das palavras.

O espetáculo, segundo Antunes, reflete “a relação, o contato que o ser humano possa ter com tudo que está em volta”, pelo ponto de vista de Clarice. “Criei a dramaturgia a partir de um tema básico, que é em busca do outro”, completa. Sete atrizes brasilienses, de 30 a 70 anos, compõem o elenco, e as músicas, compostas para o espetáculo, são de Beatriz Paris de Pinheiro.

A peça é financiada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço:



Clarice em busca do outro, de quarta (10/12) a sexta-feira (12/12), às 20h, na Biblioteca Nacional. Entrada gratuita.

