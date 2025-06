Terceira temporada do espetáculo Sangue no olho estreia nesta sexta (6/6)

Escrita pela autora chilena Lina Meruane e adaptada para os palcos brasileiros por Delson Antunes, a peça Sangue no olho chega à terceira temporada com apresentações no SESI Taguatinga, no Teatro Mapati e no SESC Gama com uma história que trata de dramas familiares e existenciais. “A aventura da adaptação da obra de Lina Meruane, uma importante autora latino-americana, foi um grande desafio e também uma grande satisfação. É divulgar a literatura latino-americana como forma de integrar as culturas”, comenta Letícia Abadia, idealizadora e atriz do projeto, sobre a adaptação da obra.

A dramaturgia foca na história da própria Lina, escritora chilena radicada em Nova Iorque que carrega, desde criança, uma doença nos olhos não diagnosticada. Certo dia, uma das veias do olho rompe e ela fica, literalmente, com sangue nos olhos. A escritora retorna ao Chile e, enquanto aguarda o diagnóstico da doença, tem que lidar com questões familiares.

“É uma história surpreendente de superação e de garra de uma mulher que se recusa a aceitar o destino e a derrota e luta em superar as imposições sociais e culturais. A expectativa é que essa luta da personagem ajude como estímulo à luta de outras pessoas que enfrentam dificuldades”, diz Letícia, sobre a peça e as expectativas para essa nova temporada.

Além da apresentação teatral, o evento conta com uma oficina de interpretação teatral ministrada pelo coletivo Mar Entre Elas, formado por duas das atrizes de Sangue no Olho. A oficina tem como público alvo jovens e adultos, com ou sem experiência prévia em teatro.

O objetivo da atividade é explorar a consciência corporal e o corpo como instrumento para contar histórias. “A oficina vai trabalhar um olhar mais afeito sobre a gente e sobre a gente em cena”, diz Anna França, atriz de Sangue no Olho e membro do Mar entre Elas.

A primeira temporada da peça ocorreu remotamente, em meio à pandemia de covid-19, no ano de 2021. "Mesmo sem patrocínio, a pequena temporada virtual teve resultados expressivos, com aceitação do público e críticas muito positivas", conta Letícia.

No ano seguinte, em 2022, o projeto alcançou os palcos de Planaltina em uma segunda temporada. Este ano, o espetáculo será realizado palcos diferentes, com um total de nove sessões. As apresentações de sexta-feira contam com intérpretes de libras e audiodescrição. “Fazer teatro é sempre um desafio, mas é, ao mesmo tempo, um impulso para nos aprofundar na pesquisa e no refinamento técnico do espetáculo”, completa Abadia.

O diretor da peça, Delson Antunes comenta: “Esta montagem tem uma capacidade muito grande de envolver e dialogar com a plateia e causar uma discussão sobre nossas escolhas de caminhos de vida e a superação dos obstáculos que aparecem".

Serviço

Sangue no Olho

Direção: Delson Antunes. Nesta sexta-feira (6/6), às 19h30, e sábado (7/6) e domingo (8/7), às 19h, no SESI Taguatinga. De 13 a 15 de junho, às 19h, no Teatro Mapati, e de 20 a 22 de junho, às 19h, no SESC Gama. Nas sextas feiras - sessão com libras e audiodescrição. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 14 anos.





Oficina Teatral de Interpretação

De 20 a 22 de junho, no SESC Gama. Atividade gratuita. Inscrições pelo formulário.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel