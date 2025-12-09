Vazamento em loja virtual confirma presença de Leon em novo Resident Evil

Leon foi confirmado por engano pela PlayStation Store com um icone inédito do personagem no novo jogo. - (crédito: Reprodução/Capcom)

Graças a uma imagem vazada pela PlayStation Store, foi confirmado que Leon S. Kennedy, protagonista mais famoso de Resident Evil, estará no novo título da franquia. Na manhã desta terça-feira (09/12), fãs da saga começaram a fazer o pré-download do novo jogo, Resident Evil: Requiem, e notaram a presença do personagel.

Essa revelação ocorre dias antes do The Game Awards 2025, onde possivelmente o público verá anúncios oficiais relacionados ao título. Mas com este vazamento, uma das maiores dúvidas dos fãs foi sanada, se o personagem estaria ou não no jogo. Porém, até o momento a Capcom ainda não fez nenhum comentário sobre o vazamento.

A nova capa mostra um Leon cabisbaixo, acima de Grace Ashcroft, a protagonista de Requiem. O visual de Leon se assemelha com o de Resident Evil 4, com os cabelos bagunçados e uma jaqueta de couro com gola forrada de pele.

Desde o anúncio de Requiem, muitos rumores vêm circulando sobre a participação de Leon, mas a Capcom nunca confirmou nada a respeito do personagem. Entretanto, os desenvolvedores do jogo já sugeriram que Leon não seria uma boa alternativa como protagonista para as partes mais tranquilas do jogo, já que agora ele está mais experiente e sente menos medo.

A própria história do jogo parece ser construída ao redor do personagem. Resident Evil: Requiem leva a franquia de volta às origens em Racoon City e indica um ponto final à trama em torno da cidade.

Embora ainda não tenha ficado claro o papel de Leon na narrativa, ele pode sim ser um personagem jogável, mas também há a possibilidade de que apareça como coadjuvante, para auxiliar Grace.

Resident Evil: Requiem será lançado em 27 de fevereiro de 2026, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.

A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.