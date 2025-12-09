InícioDiversão e Arte
CINEMA

Globo de Ouro 2026: onde assistir aos indicados

Com a premiação se aproximando, é o momento de relembrar onde assistir ou onde serão exibidos os filmes que lideram as categorias de Drama, Comédia e Musical no Globo de Ouro

Lista reúne lançamentos, estreias futuras e plataformas disponíveis - (crédito: AFP)
Lista reúne lançamentos, estreias futuras e plataformas disponíveis - (crédito: AFP)

À medida que o Globo de Ouro se aproxima, o burburinho em torno dos indicados cresce e, com ele, a busca pelos filmes que ajudam a moldar a temporada de premiações. Enquanto parte das produções já está disponível no streaming ou em cartaz, outras ainda aguardam suas estreias oficiais, criando um clima de expectativa para quem deseja chegar à cerimônia completamente atualizado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na corrida de Melhor Filme de Drama, Frankenstein pode ser visto na Netflix, enquanto Hamnet: A Vida Antes de Hamlet chega aos cinemas em 29 de janeiro. Já Foi Apenas um Acidente e o brasileiro O Agente Secreto seguem em cartaz, dividindo espaço com Valor Sentimental, marcado para estrear em 25 de dezembro. Fechando a lista, Pecadores está disponível na HBO Max.

Entre os indicados a Melhor Filme de Comédia ou Musical, Blue Moon permanece sem data confirmada no Brasil, enquanto Bugonia continua em cartaz. Marty Supreme estreia nos cinemas em 8 de janeiro, e No Other Choice chega à MUBI no próximo ano, ainda sem dia definido. Nouvelle Vague tem estreia marcada para 18 de dezembro, e Uma Batalha Após a Outra já pode ser alugado no YouTube, Apple TV e Prime Video por R$ 29,90.

Tripla indicação brasileira

O longa de Kleber Mendonça Filho ampliou sua presença na disputa ao conquistar indicações de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme de Drama. A atuação de Wagner Moura também rendeu ao ator uma indicação a Melhor Ator em Filme de Drama. Os vencedores serão anunciados em 11 de janeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 09/12/2025 16:08
SIGA
x