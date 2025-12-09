Nyvi Estephan e Eduardo Sterblitch apresentam prêmio eSports Brasil

O Prêmio eSports Brasil 2025 ocorre no dia 18 de dezembro. - (crédito: Divulgação)

O Prêmio eSports Brasil (PeB) 2025, a maior premiação dos games e esportes eletrônicos na América Latina, chega à nona edição no dia 18 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e prepara atrações de peso para os fãs. A apresentação do evento será liderada por Nyvi Estephan, uma das principais referências femininas do universo gamer, e pelo ator e humorista Eduardo Sterblitch, que estreia no PeB. A noite de gala contará ainda com a presença de um time de celebridades e criadores de conteúdo para entregar os troféus, incluindo Supla, Leo Stronda, Murilo Couto, Malena, Nobru, Baiano, Samuel Lima (Levelup 007), TET Matheus Machado e o trio Balela (Calango, Zero e Caio Romano).

Consolidado como a maior premiação do segmento na América Latina, o PeB 2025 vai mergulhar no universo cyberpunk como temática deste ano. Além dos apresentadores e convidados que entregarão os troféus, o palco da premiação será embalado por atrações musicais como MC Hariel, Marvilla e MC Marks, além de performances de dança da Cia Sacro e batalhas de rima entre MCs do coletivo da Batalha da Aldeia.

O Prêmio eSports Brasil ocorre no dia 18 de dezembro, às 21h30, e será exibido no SporTV e nos canais oficiais do PeB no YouTube, Kick e Twitch e no YouTube da Player1.