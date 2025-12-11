Dri Moraes e Silvia Valladares lançam livro infantil no JK Shopping

Ícone televisivo entre as décadas de 1970 e 1980, Carranquinha está de volta. Desta vez, em livro, escrito por Dri Moraes, que interpretava a personagem, e Silvia Valladares. A obra será lançada neste sábado, a partir das 18h, na livraria Leitura do JK Shopping. "Objetivo é resgatar esse personagem que foi tão importante para a infância de uma primeira geração de brasilienses", comenta Dri.

Em 37 páginas, Aventuras de Carranquinha retrata passeio da personagem por lugares de Brasília, como Parque da Cidade, Jardim Botânico e Floresta Nacional. "A exemplo do que fazíamos no programa Turma do Carrossel [do qual Carranquinha era integrante], nossa maior preocupação é com a ecologia, a cultura e o brincar da criança", explica Silvia. As ilustrações, de Yasmin Hassegawa, são delicadas e lúdicas, "como se levassem o leitor para um sonho", define a desenhista.

Silvia Valladares, mãe de Dri Moraes, foi uma das responsáveis por criar a personagem Carranquinha, há quase 50 anos. "Eu era uma menina, adolescente, brincando de interpretar e só com o tempo percebi a conexão com as pessoas", relata Dri. Para a autora, um dos objetivos é também estimular atividades lúdicas para crianças, "tirá-las do celular, da internet e de todos os outros esquemas cibernéticos".

Entre a ideia e a finalização, foram quatro anos. Mil exemplares impressos serão doados para escolas públicas, bibliotecas comunitárias, pontos de leitura e instituições que atendem pessoas com deficiência. Aventuras de Carranquinha tem também versões em braile e em audiolivro. O projeto foi financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), com produção editorial da Pupila Experiências Criativas. No lançamento, as autoras concederão autógrafos.

Serviço

Lançamento do livro As aventuras de Carranquinha (Pupila Ateliê,

R$ 30), na livraria Leitura do JK Shopping, neste sábado (13/12), a partir das 18h. O evento é gratuito.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco