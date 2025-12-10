Com silhueta de Lara Croft, The Game Awards promete anúncio de novo Tomb Raider

Novo Tomb Raider promete uma nova interação da saga com o visual clássico de Lara Croft. - (crédito: Divulgação)

O Oscar dos videogames ocorre na próxima quinta-feira (11/12) e como tradicionalmente faz, o The Game Awards vai revelar trailers e material exclusivo de novos jogos. A antecipação do prêmio é tanta que Geoff Keighley, idealizador da premiação, não se aguentou e publicou uma foto com a silhueta da caçadora arqueológica, Lara Croft, protagonista da série Tomb Raider.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lara Croft returns at #TheGameAwards



As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises@tombraider



This is one you won't want to miss. pic.twitter.com/SRlNljpxRs — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2025

Leia Mais: Craques disputam vaga internacional na Romário Cup no Rio

Shadow of the Tomb Raider, o último jogo lançado da série, lançado em 2018, fazia parte da trilogia que re-imaginou a personagem com uma pegada mais sobrevivencialista e crua de Lara Croft.

Após anos sem um anúncio sobre a franquia, ainda não se tem informação concreta sobre o que será o novo jogo da franquia Tomb Raider, muito menos se a Crystal Dynamics, responsável pelos últimos títulos deve retornar para uma nova interação, principalmente após o retumbante fracasso do estúdio com o jogo dos Vingadores.

Esse não foi o único anúncio de Keighley através das redes sociais, o cabeça do TGA já havia publicado anteriormente uma foto com uma misteriosa estátua, que logo os fãs associaram a franquia God of War. Contudo, o próprio diretor da saga, Cory Barlog negou que o material tenha conexão com a franquia de Kratos.

A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.