Novo tomb raider

Com silhueta de Lara Croft, The Game Awards promete anúncio de novo Tomb Raider

Desde 2018 ,a saga de Lara Croft não ganha jogos inéditos

Novo Tomb Raider promete uma nova interação da saga com o visual clássico de Lara Croft. - (crédito: Divulgação)
O Oscar dos videogames ocorre na próxima quinta-feira (11/12) e como tradicionalmente faz, o The Game Awards vai revelar trailers e material exclusivo de novos jogos. A antecipação do prêmio é tanta que Geoff Keighley, idealizador da premiação, não se aguentou e publicou uma foto com a silhueta da caçadora arqueológica, Lara Croft, protagonista da série Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider, o último jogo lançado da série, lançado em 2018, fazia parte da trilogia que re-imaginou a personagem com uma pegada mais sobrevivencialista e crua de Lara Croft.

Após anos sem um anúncio sobre a franquia, ainda não se tem informação concreta sobre o que será o novo jogo da franquia Tomb Raider, muito menos se a Crystal Dynamics, responsável pelos últimos títulos deve retornar para uma nova interação, principalmente após o retumbante fracasso do estúdio com o jogo dos Vingadores.

Esse não foi o único anúncio de Keighley através das redes sociais, o cabeça do TGA já havia publicado anteriormente uma foto com uma misteriosa estátua, que logo os fãs associaram a franquia God of War. Contudo, o próprio diretor da saga, Cory Barlog negou que o material tenha conexão com a franquia de Kratos.

A celebração que vai premiar os melhores jogos de 2025 ocorre na noite de 11 de dezembro, diretamente de Los Angeles. A transmissão será ao vivo e gratuita, podendo ser assistidas no canal oficial do TGA.

 

postado em 10/12/2025 13:41 / atualizado em 10/12/2025 13:42
