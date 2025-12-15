"Êta Mundo Melhor!" derruba o Ibope e preocupa nos bastidores da Globo - (crédito: Reprodução/Globo)

Êta Mundo Melhor! está dando sinais de desgaste. A continuação de Êta Mundo Bom! (2016), no ar desde julho, ficará no ar até março de 2026, e já apresentou queda nos números do Ibope ao longo dos últimos meses no horário das seis.

De acordo com dados do Kantar Ibope, a trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson atualmente possui média parcial de 19,4 pontos na Grande São Paulo. Apesar de ser superior a antecessora, Garota do Momento (2024), a saga estrelada por Sergio Guizé e Jeniffer Nascimento está em tendência de queda nos ponteiros.

Para se ter uma ideia, a média parcial de Êta Mundo Melhor! em dezembro é de apenas 17,6 pontos. No comparativo com o mês anterior, a queda foi de 5,3%, e de outubro para cá, os números foram enxugados em 11,5% – 19,9 pontos de média mensal em agosto, setembro e outubro.

A performance de Êta Mundo Melhor! segue confortável, mas cada vez mais vulnerável às oscilações de Rainha da Sucata (1989), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, e que têm cravado médias baixíssimas na audiência, o que, consequentemente, têm prejudicado o restante das atrações seguintes.





